Verratti alla Juve, la suggestione che infiamma i social: cosa c'è di vero

TORINO - La notizia squarcia la noia del sabato che trascorre in attesa di Cremonese-Juventus. Marco Verratti si è offerto (o, meglio, è stato offerto da intermediari) alla Juventus. Boom! Perché uno come Verratti è esattamente quello che vorrebbe Luciano Spalletti. Anche se dal 2023 ha deciso di trasferirsi in Qatar (dove ha giocato nell'Al-Arabi per due stagioni e adesso milita nell'Al-Duhail) e ha abbandonato la Nazionale. Insomma, non ha certo giocato a ritmi particolarmente alti (considerato che non ha neanche partecipato alla Champions asiatica) e questo potrebbe lasciare qualche dubbio sulla sua capacità di trovare immediatamente i ritmi del calcio europeo. L'idea sarebbe quella di portarlo a Torino in gennaio, perché la Juventus sta cercando un regista proprio per quella sessione di mercato, nella quale Spalletti si aspetta un centrocampista a cui affidare le chiavi del gioco e almeno un altro esterno. Ma la Juventus è davvero interessata a Verratti?
La caccia al regista
Al di là dei dubbi sulle condizioni dell'ex azzurro, non sembra che la Juventus sia veramente interessata a Verratti. E dal club non arrivano riscontri sul fatto che il giocatore sia stato offerto. Insomma, la notizia ha un suo fascino, perché Marco è sempre stato tifoso juventino - come testimonia la foto di lui bambino con la maglia bianconera che fa il giro della Rete in queste ore - e il Verratti del Paris Saint-Germain è stato un giocatore straordinario. Al momento però non ci sono conferme di una qualche trattativa in corso ma è indubbiamente necessario tenere i riflettori accessi sulla ricerca del regista da parte della Juventus, perché è un'esigenza condivisa da Spalletti e dal club.
