Uno juventino per la Fiorentina. Ecco come Giuntoli può tornare in pista!

Il caos a Firenze può aprire una possibilità per l'ex ds bianconero (e grande tifoso della Juve)
2 min
Uno juventino per la Fiorentina. Ecco come Giuntoli può tornare in pista!© Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Rieccolo: Cristiano Giuntoli, di nuovo al centro della scena. Dopo l’addio alla Juventus, il suo nome torna a rimbalzare con forza nel mondo del calcio italiano. Nelle ultime ore, la Fiorentina avrebbe infatti sondato il terreno per lui dopo aver iniziato una vera e propria rivoluzione. Daniele Pradé ha salutato il club e adesso serve un nuovo uomo forte per costruire il futuro. Il primo nome sulla lista è quello di Roberto Goretti, oggi direttore tecnico e stimato da molti per la sua competenza e il suo equilibrio. Ma l’alternativa, quella che fa sognare i tifosi viola, è proprio lui: Cristiano Giuntoli. Per l'ex capo dell'area sportiva bianconera si tratterebbe di un ritorno a casa, nel senso più profondo del termine.

 

Profeta in patria

 

Nato a Firenze, cresciuto calcisticamente lontano da lì, non ha mai avuto la possibilità di lavorare per il club della sua città. Anche se lui, di recente, ha sempre spiegato con orgoglio e ribadito più volte di essere un grande tifoso juventino e di esserlo sempre stato, fin da bambino, quando prendeva il pullman per andare a vedere la Juventus di Platini a Torino. E adesso, dopo aver lasciato Torino solamente lo scorso giugno, l’idea di un approdo alla Fiorentina avrebbe naturalmente un sapore speciale. A Firenze il momento è di svolta. Si prepara una nuova era, fatta di scelte coraggiose e di identità. E il nome di Giuntoli, almeno per la piazza, potrebbe rappresentare la sintesi perfetta tra ambizione e rinascita, nonostante la sua fede calcistica. La domanda che tutti si fanno è una sola: tornerà davvero dove tutto è iniziato? Dal capoluogo toscano filtrano segnali di movimento, e chissà che la prossima rivoluzione viola non inizi proprio da qui: dal ritorno a casa di Cristiano Giuntoli.

