Juve, se rilancia Koopmeiners Spalletti segna un gol da 60 milioni

Quando giocava nell'Eredivisie, il massimo campionato olandese, Teun Koopmeiners aveva collezionato 47 presenze da difensore centrale, delle quali 23 con l'Az Alkmaar. Così, a Cremona, indisponibile Kelly, al debutto sulla panchina bianconera Luciano Spalletti ha azzeccato subito una mossa felice, riportando l'ex atalantino nella posizione che l'ha visto disputare un'ottima partita. Koopmeiners si è rivelato un regista aggiunto in fase di costruzione della manovra, come faceva Calafiori in Nazionale durante la gestione dell'allenatore toscano. Le prossime partite diranno se si sia trattato di un esperimento dettato dalla contingenza o il test dello Zini sia destinato ad avere continuità.