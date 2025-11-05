David, mercato e Openda: la mossa di Spalletti. Kelly-Thuram, prudenza Juve per il Toro

Attenzione a Jonathan David e Lois Openda , i due del reparto offensivo a non essere partiti titolari contro lo Sporting. Contro il Toro almeno uno dei due potrebbe trovare spazio in attacco. Luciano Spalletti non intende lasciare indietro nessuno, nemmeno i due giocatori finora maggiormente in difficoltà. Al canadese una chance dal primo minuto non è ancora stata concessa dal nuovo allenatore. Al netto delle voci di mercato che per lui si infittiscono, il tecnico di Certaldo ragiona sulla possibilità di metterlo in mostra. Come il belga, che almeno a livello di spirito a Cremona non ha sfigurato. Uno dei due sabato può scendere in campo. Archiviata la sfida di Champions League , la Juve guarda avanti e pensa al derby contro il Toro. Una gara fondamentale per chiudere il primo mini ciclo di Spalletti col sorriso, prima che i giocatori inizino a muoversi in giro per l'Europa e il mondo.

Le condizioni di Kelly

Ci sarà, ovviamente, un occhio di riguardo per le condizioni di Lloyd Kelly, che dopo aver saltato la trasferta di Cremona non ha preso parte nemmeno alla gara casalinga contro lo Sporting. Gli esami strumentali dei giorni scorsi hanno escluso lesioni gravi in seguito al risentimento alla coscia accusato prima della Cremonese, ma lo staff medico bianconero ha scelto di non rischiarlo, optando per uno stop precauzionale. Anche per la stracittadina è da considerare a rischio, visto che pure oggi non dovrebbe allenarsi col gruppo o comunque con chi non è sceso in campo ieri contro lo Sporting. Prima dell’infortunio che l'ha costretto a fermarsi, Kelly era stato tra i giocatori più utilizzati dalla Juventus in stagione da Igor Tudor: aveva garantito solidità e fisicità al reparto arretrato. L’obiettivo ora è recuperare al meglio per tornare al 100%: se non dovesse farcela per il derby di sabato, allora potrà rientrare dopo la sosta per le nazionali. Per il resto, per rivedere alla Continassa sia Gleison Bremer sia Juan Cabal bisognerà attendere ancora: la strada della prudenza, sebbene la rosa non sia particolarmente lunga, è sempre quella consigliabile.