Uno scozzese per il brand, un ex Milan e Nike per la comunicazione e il ds: ecco la Juve di Comolli

Ottolini sarà alla Juve come nuovo ds

Dulcis in fundo, il direttore sportivo: la scelta è stata fatta e va nella direzione di Marco Ottolini, ormai ex ds del Genoa. Ottolini ha già lavorato a Torino, dov’era arrivato nell’estate del 2018 come osservatore, restando poi nel comparto scouting per tre anni, fino alla stagione sportiva 2020-2021. Nel 2022 la firma con il Genoa, con cui il rapporto si è chiuso soltanto giorni fa, complici cambi più radicali e profondi in casa Grifone. E adesso? I contatti sono fitti, Comolli parla di short list, ma la decisione è sostanzialmente presa: appena possibile, appena ci saranno le firme, Ottolini sarà alla Juventus come nuovo ds, ma con compiti più particolari. Cioè: non a guidare in prima persona le trattative, bensì a segnalare i profili adatti alla squadra di Spalletti, con cui inevitabilmente ci saranno confronti più serrati, così come saranno quotidiane le chiacchierate con Comolli, Chiellini e Modesto. Mancava un tassello al gruppo di lavoro, almeno in ambito sportivo. E adesso è stato trovato. Il prossimo passo sarà ufficializzarlo, preparare perciò un lavoro che già a gennaio dovrà portare frutti interessanti, in grado di dare soluzioni e di mantenersi pure in linea con le esigenze del club. Certo, la competitività. Però anche la sostenibilità. Sono le basi della legge del dirigente francese, dg solamente per (altre) 24 ore. Poi inizierà ufficialmente il suo regno.