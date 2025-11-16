La Juve sfida le big d’Europa per il gioiello della Liga: piace il “nuovo Pedri”, clausola da 20 milioni!

TORINO - La questione regista sarà un punto nodale delle prossime sessioni di mercato della Juventus, ma lo era ben prima dell’avvento di Luciano Spalletti alla Continassa. Che alla Juve sia necessario un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle degli interpreti già in organico è evidente da tempo: lo si attendeva già ad agosto, poi l’allora dg Damien Comolli, ora ad e in generale deus ex machina delle trattative bianconere, ha compiuto altre scelte, lasciando scoperta la casella per puntare sui talenti già in casa. La lacuna principale della campagna acquisti juventina è stata proprio questa: un playmaker. E ora l’analisi dei dati porta in una direzione e in particolare in un territorio, la Spagna, che per tradizione è la patria di straordinari centrocampisti. Senza scomodare paragoni esagerati e confronti ingenerosi, Rodrigo Mendoza è il regista emergente del calcio spagnolo. La Juventus lo ha già osservato con attenzione al Mondiale Under 20 e lo sta seguendo anche in questa sosta, nell’Under 21 Roja di cui è ormai punto fermo: venerdì ha contribuito alla goleada (7-0) contro San Marino, martedì sarà impegnato in Romania.