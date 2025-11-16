Occhi Juve su un talento della Serie D, emissari bianconeri ad Ancona: 18 anni e classe cristallina

Ci sono anche gli occhi della Vecchia Signora su uno dei talenti emergenti della Serie D. Diciott’anni e una classe cristallina che ha già attirato uno stuolo di pretendenti. A partire dalla Juventus che vorrebbe accaparrarsi il fantasista Kevin Meola per la Juve Next Gen. Lo step ideale per accompagnare la crescita del classe 2007, che i dorici hanno prelevato in estate dal Roma City su segnalazione del tecnico Agenore Maurizi. Proprio quest’ultimo l’aveva lanciato nella formazione capitolina un anno fa, quando il trequartista era ancora minorenne. Adesso il telefono del suo agente Tommaso Dei sta iniziando a squillare in continuazione. Da tempo sulle tracce del gioiellino biancorosso ci sono le big della terza serie (in particolare Salernitana e Ravenna , con Daniele Faggiano e Ariedo Braida sempre attenti a scovare i talenti in anticipo). Occhio però all’ingresso in scena dei bianconeri, che avranno oggi uno scout allo stadio Del Conero per visionarlo da vicino in occasione della sfida di campionato tra Ancona e Senigallia . Una sfida di tutto rispetto per la categoria tra i padroni di casa (secondi) contro la sesta forza del Girone F.

Come la Juve può anticipare la concorrenza

Le prestazioni del calciatore nato come regista e avanzato dietro le punte su intuizione di Maurizi non sono passate inosservate neppure ai piani alti del calcio Italiano: oltre la Juve anche il Palermo lo tiene d’occhio e resta sensibile ai giovani emergenti da inserire all’interno della galassia del City Group. Dalla massima serie, invece, ha chiesto informazioni il Cagliari che però, a differenza degli altri club, non è ancora passato alla fase di monitoraggio dal vivo. Un passo alla volta. La sensazione è che lo step giusto per il ragazzo possa essere la terza serie. Ecco perché la Juve può anticipare la concorrenza, mettendo sul piatto la chance di affacciarsi nei professionisti attraverso il passaggio in Next Gen. L’Under 23 sarebbe la tappa ideale per completare il processo di crescita e arrivare poi nei prossimi anni a grandi livelli. Dribbling micidiali e progressione palla al piede i suoi cavalli di battaglia. Meola poi può vantare anche un’ottima visione di gioco tra le doti che hanno catturato le attenzioni degli 007 nostrani. Motivo per cui pure la Juve ha deciso di inviare un proprio emissario, dopo le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, così da studiare da vicino il talentino dell’Ancona. Il mercato intorno a Meola appare destinato ad accendersi presto.

