Spalletti, dalla tuta fortunata di Napoli al dress code Juve: tra scaramanzia, regolamento e Sarri...

Luciano Spalletti ha scelto la Juve perché ferocemente convinto di potersi riprendere, con gli interessi, quel sorriso che si era spento con la fine dell’avventura alla guida della Nazionale. Ed è persino già riuscito a sconfiggere un avversario sempre complicato da gestire per gli allenatori: la scaramanzia. Ci si abitua a comportamenti e rituali che portano apparente fortuna, del resto. Anche i calciatori sono affezionati ad una simbologia positiva da ripetere, spesso anche con maglie diverse. Sì, Spalletti avrebbe gradito ripartire in Serie A con altri indumenti. Con la tuta, per esempio. Magari non in tutte le partite, ma un utilizzo ripetuto l’avrebbe rasserenato. Neutralizzando la cabala. Ricordate il dress code di Luciano nell’anno dello scudetto del Napoli? Tuta lunga, colore grigio scuro, nelle serate più fredde accompagnata da un giubbotto. Ha portato bene, a giudicare da come è terminata la stagione. In carriera Spalletti ha spesso alternato outfit eleganti a versioni più sportive, non è mai stato un suo tarlo il vestiario: ci sono aspetti ben più importanti a cui pensare. Ma la tuta della stagione 2022-2023 è stata una grande compagna di viaggio e non voleva rinunciarci.