Juve, allarme calci piazzati: doppia mossa Spalletti e c'è il top player che può fare la differenza

TORINO - Alla fine ruota tutto attorno ai gol. Quelli da fare e quelli da non subire. I primi vanno ricercati ovunque, in qualsiasi forma: pensare ai soli attaccanti non può essere la soluzione, sebbene le punte della Juve abbiano notevoli margini di miglioramento nel rendimento sotto porta. Quelli da non incassare vanno evitati in ogni modo, perché la fatica per rimontare, aggiustare o migliorare qualsiasi situazione di gioco è troppa. E l’energia va dosata accuratamente nella gestione di tre competizioni e di un calendario che nei prossimi 40 giorni sarà fittissimo. Luciano Spalletti, con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, ha iniziato ad impostare il lavoro sulle palle inattive insieme al suo staff. Un programma complesso: non basterà qualche allenamento. È un processo a tutti gli effetti e servirà tempo. Il modello aulico a cui Spalletti mira è il capolavoro di Napoli. Già nel 2021-2022, l’anno prima del tricolore, gli azzurri trovavano la via del gol sui piazzati con una facilità estrema. Basti pensare a quanto le punizioni, i rigori e i corner abbiano inciso in quel terzo posto: 38 punti sui 79 complessivi. Nessuno fece meglio in Serie A, nell’anno dello scudetto del Milan di Pioli. Senza quei punti - secondo l’analisi di Youcoach - gli azzurri avrebbero chiuso al 7° posto. La stagione successiva rappresentò il raccolto di quella semina: 17 gol fatti su palle inattive. Meglio solo la Juve con 18. Per non parlare dei gol subiti: solo 4, nell’annata 2022-2023, nessuno meglio di quel Napoli stellare in ogni dettaglio. Privilegiava la marcatura a zona, marchio di fabbrica di Spalletti.