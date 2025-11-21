Altro fiocco azzurro in casa Juve: Pinsoglio papà bis. E Cuadrado commenta così

Carlo Pinsoglio , da anni terzo portiere della Juventus e vero uomo spogliatoio, è tornato al centro dell’attenzione sui social con una notizia che ha emozionato tifosi e compagni di squadra. Pur non essendo legata direttamente alla sua carriera in bianconero, la novità riguarda la sua vita privata e ha subito fatto il giro del web. Il portiere classe 1990 ha infatti condiviso un annuncio speciale che celebra un nuovo capitolo della sua famiglia. La foto pubblicata, carica di significato e dolcezza, ha subito generato un’ondata di affetto tra emozioni, messaggi e like.

L’annuncio di Pinsoglio e la gioia condivisa con la moglie

Nel post pubblicato sui social, Pinsoglio ha mostrato uno scatto tenerissimo insieme alla moglie Hind El Mahi, con cui condivide ormai un percorso solido e ricco di emozioni. La didascalia, semplice ma eloquente, ha subito catturato l’attenzione: “È arrivato il momento di condividere la notizia…”. Da lì, l’estremo difensore ha svelato il motivo di tanta felicità: il piccolo Isac, il loro primo figlio maschio, sta per diventare fratello maggiore. “Non vediamo l’ora di incontrarti baby N”, ha scritto, lasciando intendere anche l’iniziale del nome del futuro arrivato. Un annuncio che testimonia l’unione e la complicità della coppia, molto amata anche dai tifosi. Il tono intimo del messaggio e la bellezza dello scatto hanno reso il contenuto uno dei più apprezzati degli ultimi giorni sul profilo del portiere bianconero.

I commenti di compagni ed ex bianconeri

Sotto il post non sono mancate le reazioni dei tanti colleghi che stimano Pinsoglio, sia dentro che fuori dal campo. Tra i messaggi più visibili spicca quello di Juan Cuadrado, ex bianconero e grande amico del portiere, che ha voluto congratularsi con affetto: "Da un pohhhh Pinsoooo" e tanti cuori. Molti compagni attuali della Juventus hanno espresso la loro gioia con un like o un commento: da Vlahovic a Rugani, passando per Milik e Kostic, fino ad altri volti della squadra. L’ondata di cuori e messaggi d’auguri dimostra il forte legame che Pinsoglio ha costruito nello spogliatoio. Un abbraccio collettivo che sottolinea quanto sia una figura positiva e apprezzata all’interno del gruppo.

