Elimoghale, Juve nel Destiny: il 2009 che strappa il copione e bussa alla porta dei grandi

Destiny Elimoghale: il miglior prospetto della Juve

Primo di questi è sicuramente il classe 2009 (gioca quindi da sotto età) Destiny Elimoghale, reduce da un Mondiale Under 17 giocato da protagonista e che l’Italia ha chiuso al terzo posto. Un’ala offensiva che, quando parte in velocità, lascia gli avversari sul posto; tecnicamente maturo, intelligente dal punto di vista tattico. Si ispira a Neymar e Leao, loro sono ancora poster da appendere in cameretta, ma il percorso che vuole intraprendere pare chiaro. È il miglior prospetto delle giovanili della Juventus e i margini di miglioramento sono ancora enormi. I bianconeri lo sanno, per questo hanno studiato un percorso che potrebbe portarlo già in questa stagione in Next Gen per prepararlo, nella prossima estate, a fare il ritiro con la prima squadra. Attenzione, poi, alla qualità del trequartista classe 2006 Gabriele Finocchiaro. Arrivato, tre stagioni fa, dall’under 17 con il peso di grandissime aspettative, ci ha messo un po’ a carburare. Ma, adesso, con la 10 sulle spalle, è diventato leader tecnico della squadra, il piede educato a cui affidarsi nei momenti più delicati. Infine, occhi puntati sul centrocampista classe 2007 Patryk Mazur, tra gli ultimi colpi targati Matteo Tognozzi. Ha trovato continuità dopo qualche problema fisico e di recente è stato promosso, e impiegato, in Next Gen. Si è fatto attendere, ma adesso sembra poter esaudire ciò che prometteva al momento dell’arrivo.