Vlahovic operato a Londra: il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9

TORINO - Dusan Vlahovic, infortunatosi nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Il comunicato ufficiale del club: "Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo". Gli esami strumentali di lunedì avevano riportato "una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra". Spalletti potrà riavere a disposizione l'attaccante serbo non prima di tre mesi, l'operazione è stata necessaria per evitare possibili ricadute.