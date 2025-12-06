"Rinnovo Yildiz, perché è questione di giorni: l'offerta massima Juve e chi lo tenta con ferocia"

In casa Juve continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Kenan Yildiz, con i bianconeri che stanno lavorando per arrivare alla firma sul rinnovo del contratto. Attualmente, il turco percepisce una cifra di 1,7 milioni di euro a stagione, ma è praticamente certo che a partire dalla prossima stagione il suo ingaggio verrà ritoccato al rialzo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ci sono delle novità, dato che la Vecchia Signora ha tutte le volontà di adeguare lo stipendio del numero 10, soprattutto alla luce dei molti club che hanno messo gli occhi sul talento turco. In estate si era fatto sotto il Chelsea ma è stato lo stesso Kenan Yildiz a non aprire a nessun dialogo vista la volontà di restare a Torino. Ora il calciatore si aspetta un riconoscimento anche da questo punto di vista, dato l'attaccamento mostrato. Nell'ambiente bianconero filtra ottimismo, anche in virtù di un contratto ancora lungo, essendo in scadenza a giugno 2029. Romano spiega come Madama sia pronta a un passo importante, con la società della Continassa che sarebbe disposta a spingersi fino a 5-6 milioni netti complessivi: "La Juventus ha un contratto ancora molto lungo con Yildiz, quindi da una parte sulla lunghezza del contratto non è preoccupata, ma vuole adeguare questo stipendio. È uno stipendio chiaramente non realistico, pensando che ci sono altri giocatori che guadagnano magari 6 milioni, 6 milioni e mezzo. La Juventus ha mostrato a Yildiz, anche negli ultimi contatti avuti nel mese di novembre, di volersi spingere anche il raddoppio dello stipendio attuale più bonus, quindi avvicinarsi a uno stipendio che possa andare intorno ai 5-6 milioni di euro netti bonus compresi".