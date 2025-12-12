Douglas Luiz, 25 milioni alla Juve: cosa manca per il riscatto definitivo del Nottingham

Dopo una stagione alquanto deludente alla Juve, Douglas Luiz la scorsa estate è passato in prestito al Nottingham Forest. La nuova esperienza in Premier League del centrocampista brasiliano, però, fin qui non è stata particolarmente fortunata visto che è stato costretto a saltare 12 partite per dei problemi muscolare alla coscia. Ora però l'infortunio è alle spalle e il classe 1998 è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha giocato tutto il primo tempo della partita di Europa League contro l'Utrecht. Un'ottima notizia per il giocatore ma anche per la Juventus.
Il contratto di Douglas Luiz
Nel contratto per la cessione in prestito di Douglas Luiz, infatti, c'è una clausola per l'obbligo di riscatto basato sul numero di presenze. Se il brasiliano in stagione giocherà almeno 45 minuti di gioco in 15 partite, il club inglese dovrà versare nei conti bianconeri 25 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi 3,5 milioni di bonus. In caso di riscatto, poi, l'ex Aston Villa firmerà un contratto fino al 2030.
Quante partite mancano al riscatto
Nonostante i diversi problemi fisici, grazie alla partita contro l'Utrecht Douglas Luiz è salito a quota 7 presenze da almeno 45 minuti. Arrivati a metà dicembre, quindi, il brasiliano ha già collezionato quasi il 50% delle partite necessarie al riscatto. Il nuovo allenatore del Nottingham Forest Dyche conta su di lui e l'impressione è che, nuovi infortuni a parte, il traguardo delle 15 presenze non sia impossibile da raggiungere nei prossimi 5 mesi.
