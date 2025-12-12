Douglas Luiz, 25 milioni alla Juve: cosa manca per il riscatto definitivo del Nottingham

Dopo una stagione alquanto deludente alla Juve, Douglas Luiz la scorsa estate è passato in prestito al Nottingham Forest. La nuova esperienza in Premier League del centrocampista brasiliano, però, fin qui non è stata particolarmente fortunata visto che è stato costretto a saltare 12 partite per dei problemi muscolare alla coscia. Ora però l'infortunio è alle spalle e il classe 1998 è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha giocato tutto il primo tempo della partita di Europa League contro l'Utrecht. Un'ottima notizia per il giocatore ma anche per la Juventus.