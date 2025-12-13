Orsolini, rimpianto Juve: “Soffiato a Giuntoli, a Torino zero chance. Spalletti non è riuscito a…”

Dall'addio alla Juve all'esplosione con il Bologna

Eppure la Juve con Orsolini non ha avuto la stessa lungimiranza, soprattutto nella gestione. Perché? "Peccato, alla Juve ha effettivamente passato solo qualche giorno in ritiro. Chissà cosa avrebbe potuto fare, mi rimarrà sempre questo dubbio. E difficilmente potrà esserci in futuro un ritorno a Torino. Non gli è stata mai data la possibilità di dimostrare quanto valesse, ma la Juve degli anni di Orsolini era infarcita di campioni di assoluto". Cosa non ha funzionato nel prestito all’Atalanta? "Ebbe grosse difficoltà con Gasperini. Principalmente per un discorso tattico, non giocava come oggi a Bologna in quel contesto. Ma comunque non si sono presi, non è mai scattata la scintilla. Può capitare. Bigon e Di Vaio poi si fecero sentire e da lì è nata la possibilità di portarlo a Bologna". Quale pensa che sia stato il segreto della scalata di Orsolini? "Orso è ancora umile: noi ci siamo persi professionalmente, ma umanamente rimaniamo uniti. È proprio un ragazzo acqua e sapone, ha alle spalle una famiglia eccezionale, siamo rimasti in buonissimi rapporti. Non entro nel merito sul nostro distacco, perché sono cose che mi fanno schifare il calcio, ma così è la vita". Lei ha scoperto Orsolini. Molti anni prima ha avuto il merito di scovare Marco Verratti. Ma c’è qualcun altro che la rende particolarmente orgoglioso? "Ho scoperto pure Cambiaghi: ha le qualità per fare un percorso simile a quello di Orsolini. Fa meno gol, ma è incisivo nel dribbling. Salta l’uomo come pochi altri in Italia: può ancora conquistare il Mondiale, uno così non può che far comodo a Gattuso".