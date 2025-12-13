Tuttosport.com
Paura per l'ex Juve, terapia intensiva: non respirava più, è da giorni in ospedale

La leggenda del calcio d'oltremanica e indimenticato numero 9 bianconero è ancora ricoverato: le condizioni
2 min
Ian Rush Liverpool
Paura per l'ex Juve, terapia intensiva: non respirava più, è da giorni in ospedale© Getty Images
Il mondo del calcio in ansia per Ian Rush. La leggenda del Liverpool ed ex attaccante della Juventus, è stato ricoverata in terapia intensiva all'inizio della settimana a seguito di difficoltà respiratorie sopraggiunte dopo un attacco di influenza, che nei giorni scorsi ha colpito una fetta significativa della popolazione britannica e ribattezzata "superflu" (trad. "super influenza") per via dei gravi sintomi rilevati: il segretario alla sanità Wes Streeting ha dichiarato pubblicamente come “le persone potrebbero morire” considerata l’ondata di ricoveri che ha colpito gli ospedali. Classe 1961, l'ex bianconero si trovava nella sua abitazione quando si è reso necessario il trasporto presso il Countess of Chester Hospital di Liverpool. Stando a quanto riportato dal DailyMail, Rush ha risposto bene alle cure e rimarrà sotto osservazione con possibile dimissioni entro le festività natalizie.

Rush: il palmarès

Prima di approdare a Torino nel 1987, Rush aveva chiuso il suo primo ciclo al liverpool dopo 7 anni. Terminata la stagione in bianconero, conclusa con il 6º posto in Serie A, la semifinale di Coppa Italia e i sedicesimi di Coppa Uefa, l'ex attaccante è tornato a indossare la maglia dei Reds per ulteriori 8 anni. Nel suo palmarès con il Liverpool, 2 Champions League, 5 Premier League, 3 Fa Cup, 5 Coppe di Lega e 6 Community Shield. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

