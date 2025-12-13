Paura per l'ex Juve, terapia intensiva: non respirava più, è da giorni in ospedale

Il mondo del calcio in ansia per Ian Rush. La leggenda del Liverpool ed ex attaccante della Juventus, è stato ricoverata in terapia intensiva all'inizio della settimana a seguito di difficoltà respiratorie sopraggiunte dopo un attacco di influenza, che nei giorni scorsi ha colpito una fetta significativa della popolazione britannica e ribattezzata "superflu" (trad. "super influenza") per via dei gravi sintomi rilevati: il segretario alla sanità Wes Streeting ha dichiarato pubblicamente come “le persone potrebbero morire” considerata l’ondata di ricoveri che ha colpito gli ospedali. Classe 1961, l'ex bianconero si trovava nella sua abitazione quando si è reso necessario il trasporto presso il Countess of Chester Hospital di Liverpool. Stando a quanto riportato dal DailyMail, Rush ha risposto bene alle cure e rimarrà sotto osservazione con possibile dimissioni entro le festività natalizie.