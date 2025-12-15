Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, 19 anni senza: il dolce ricordo della Juventus

La Juventus ha voluto ricordare Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili bianconere tragicamente scomparsi il 15 dicembre del 2006 all'età di 17 anni. La tragedia avvenne nella serata di 19 anni fa, quando Ferramosca e Neri morirono nel laghetto adiacente al centro sportivo di Vinovo nel tentativo di recuperare alcuni palloni. La nota della società: "Diciannove anni fa, venerdì 15 dicembre 2006, la tragica giornata che ha spezzato le vite e i sogni di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due ragazzi di 17 anni che indossavano la maglia bianconera e che guardavano al futuro come solo i ragazzi sanno fare: con passione e immaginando una carriera da calciatori. Portiere Riccardo, centrocampista Alessio: due talenti del vivaio bianconero che facevano parte della famiglia Juventus con l’ambizione di vestire un giorno la maglia della Prima Squadra. Uniti dall’amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d’oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione. Sono passati 19 anni, ma il ricordo è ancora vivissimo: Ale&Ricky, per sempre insieme a noi.