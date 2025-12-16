Chiellini, futuro e momento Juve: "Sicuramente non...", poi la battuta: "Ho il mio Buffon di turno"

Giorgio Chiellini , ex difensore e oggi Director of Football Strategy della Juventus , è stato protagonista alla consegna del premio di sportivo piemontese dell’anno 2025. Il riconoscimento, assegnato dall’USSI, lo ha premiato nella categoria dirigenti. A margine dell’evento, Chiellini si è soffermato a dialogare con i media presenti. L’ex capitano bianconero ha affrontato diversi temi legati al suo presente e al futuro nel mondo del calcio. Dalla dimensione manageriale alle esperienze istituzionali, le sue parole hanno tracciato una linea precisa. Non è mancato, infine, un riferimento all’attualità della Juventus .

Il futuro da dirigente e l’esperienza in Federazione

Chiellini ha ribadito con decisione la direzione intrapresa dopo il ritiro dal calcio giocato. "Sicuramente non diventerò allenatore e non tornerò a giocare. Quello che accadrà non si può prevedere, ma questo è l’ambito che mi affascina di più ed è quello che mi ha sempre interessato. L’ho sviluppato attraverso gli studi e negli ultimi anni di carriera. Il calcio è il mio mondo e l’area manageriale è quella che preferisco per il post ritiro". Parole che confermano una scelta ponderata e costruita nel tempo. Nel suo intervento ha parlato anche del percorso all’interno delle istituzioni calcistiche. "Devo ringraziare Francesco Calvo, che ricopriva questo ruolo prima di me. Credo sia un percorso fondamentale per apprendere cose nuove". Chiellini ha sottolineato la differenza tra conoscere certe dinamiche e viverle in prima persona. "Conosco le dinamiche, ma viverle dall’interno è tutta un’altra cosa". L’obiettivo resta quello di portare competenze di campo in un contesto dirigenziale.

Il pensiero sulla Juventus e l’attualità bianconera

L’ex difensore ha poi spostato l’attenzione sulla Juventus e sul momento della squadra. Il legame con il club resta forte, nonostante il cambio di ruolo. Chiellini ha evidenziato l’importanza delle prossime settimane per il percorso stagionale. "Spero di portare un contributo maggiore di campo in un contesto dove ce n’è poco, per qualche miglioramento concreto di cui il calcio italiano ha bisogno". Parole che testimoniano il desiderio di incidere anche fuori dal rettangolo di gioco. Non è mancato un accenno alla partita imminente dei bianconeri contro la Roma: "Speriamo di festeggiare un buon Natale, sabato ci attende una partita molto importante". Un augurio che racchiude attenzione, responsabilità e attaccamento ai colori juventini.

