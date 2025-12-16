Schlager, un mediano filosofo nel mirino della Juve: la lettura, l’impegno sociale e l’idolo Henry

Il cammino di Xaver Schlager non è stato lineare né semplice. La sua carriera è stata segnata da momenti difficili, soprattutto a causa di gravi infortuni: due rotture del legamento crociato, una nel 2021/22 e un’altra nel 2023/24. Ostacoli che avrebbero potuto frenare molti giocatori, ma che nel suo caso hanno messo in luce una forza mentale notevole e una grande capacità di rialzarsi, ancora prima che un pieno recupero fisico. Dal punto di vista tecnico e tattico, è un centrocampista estremamente affidabile. Può essere impiegato in più ruoli nella zona centrale del campo grazie alla sua intelligenza, al senso della posizione e alla disponibilità al sacrificio. Non è un giocatore che ha gol e assist nelle gambe, ma garantisce equilibrio, intensità e continuità di rendimento. Nonostante un’altezza contenuta (1,74 m), compensa con dinamismo, aggressività e letture puntuali delle situazioni di gioco. Inserirlo in rosa significa puntare su un profilo di esperienza internazionale (49 presenze nella nazionale austriaca) capace di dare sostanza alla squadra. Schlager è un “collante” del centrocampo: lavora per gli altri, dà ordine e alza il livello competitivo del gruppo, risultando prezioso ben oltre i novanta minuti di una partita.