Gatti smentisce il caso Juve: "Inconcepibile e sorprendente. Conta la partita, il resto è rumore"

TORINO - Juventus-Roma sarà una partita fondamentale per i bianconeri di Spalletti che attendono allo Stadium i giallorossi di Gasperini. Sfida per l'Europa, ma anche per restare attaccati al treno Scudetto: questo il pensiero nello spogliatoio della Vecchia Signora che, secondo indiscrezioni, non sarebbe nel suo miglior periodo. Alle voci circolate su stampa e social, secondo le quali ci sarebbero frizioni nei rapporti personali dello spogliatoio Juve, la squadra ha risposto con alcune foto postate sui profili ufficiali dai giocatori bianconeri e con un messaggio di Gatti che sembrerebbero smentire tali indiscrezioni.