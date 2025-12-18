Gatti smentisce il caso Juve: "Inconcepibile e sorprendente. Conta la partita, il resto è rumore"

TORINO - Juventus-Roma sarà una partita fondamentale per i bianconeri di Spalletti che attendono allo Stadium i giallorossi di Gasperini. Sfida per l'Europa, ma anche per restare attaccati al treno Scudetto: questo il pensiero nello spogliatoio della Vecchia Signora che, secondo indiscrezioni, non sarebbe nel suo miglior periodo. Alle voci circolate su stampa e social, secondo le quali ci sarebbero frizioni nei rapporti personali dello spogliatoio Juve, la squadra ha risposto con alcune foto postate sui profili ufficiali dai giocatori bianconeri e con un messaggio di Gatti che sembrerebbero smentire tali indiscrezioni.
Le parole di Gatti
Questo il lungo messaggio condiviso sui social dal difensore bianconero, al momento ai box per infortunio: "Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L'unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore. Federico". Parla forte e chiaro Gatti che non vuole distrazioni in vista del big match contro la Roma. Anche se non potrà essere a disposizione di Spalletti, il difensore bianconero ha voluto fare chiarezza per la serenità della squadra.
