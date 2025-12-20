Emma, Dybala e "L'amore non mi basta" dei tifosi Juve: l'effetto Tiktok risuona allo Stadium

L’effetto TikTok è arrivato persino in campo e sui social si sprecano i commenti . Dopo essere stata la colonna sonora di migliaia di video con protagonista Paulo Dybala e non solo, tornata in cima alle classifiche e tra i brani più ascoltati in streaming su Spotify dopo 13 anni, “L’amore non mi basta” di Emma Marrone risuona all’Allianz Stadium proprio durante l’intervallo di Juve - Roma . Non un caso , anzi. Nei giorni scorsi infatti su X molti sostenitori bianconeri avevano chiesto questo ‘regalo’ per la Joya e a quanto pare sono stati accontentati .

“Conta lento, molto lento e voltami / Sangue freddo se hai coraggio uccidimi / Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo / Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano / Ma farò la cosa giusta, perché sono un'egoista / Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta” - questo il pezzo del brano di Emma che i tifosi Juve hanno usato come base musicale dei video nostalgici dedicati negli ultimi mesi a Paulo Dybala. Sulle note de “L’amore non mi basta”, scorrono giocate, gol, lacrime e non solo: c’è tutta la storia di Paulo con la maglia della Juve. E lo stesso numero 10 argentino non ha potuto fare a meno di ‘notare’ quanto accaduto sui social, è rimasto colpito al punto che ha iniziato a seguire la Marrone su Instagram.

La reazione dei tifosi Juve

La melodia dello Stadium all’intervallo non è sfuggita al popolo juventino che ha subito commentato via social: “Ma vogliamo parlare di l’amore non mi basta messa all’intervallo allo stadium per Juve-Roma? Io non mi riprendo”, e ancora “Non ci credo, hanno messo Emma a Dybala allo stadium. Impazzisco”. Ma non finisce qua “L’amore non mi basta risuona nell’intervallo di JuveRoma con Dybala in campo. Poesia. Nostalgia.”