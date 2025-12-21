Dybala nel cuore Juve fino alla fine: l'ovazione dello Stadium dice tutto

Gli applausi alla vigilia, poi i "ti amo" sparsi dagli spalti. C'è poco da fare, o forse proprio nulla: Paulo Dybala è sempre incastrato nei cuori dei tifosi della Juventus, che anche stavolta all'Allianz Stadium gli hanno tributato un momento tutto loro. Un po' per riavvolgere il nastro dei ricordi, un po' perché l'argentino è a tutti gli effetti un pezzo di storia - e che storia - della Juve. Di anni ruggenti. Di anni meravigliosi. Oggi più nostalgici tra la voglia di risalire la china e le naturali difficoltà nel farlo. Si ritorna sempre volentieri a quella roba lì, a quel bianconero lì. E lo fa pure la Joya: ha apprezzato, ha sorriso, ha rimesso in pari le vibrazioni del cuore e un po' sarà tornato con la mente a quando era rotto in un pianto nell'ultimo giorno vissuto in bianco e nero. Era con tutta la squadra alle sue spalle ma si sentiva tremendamente solo: la trattativa per il rinnovo, lunga e affannosa, era sfumata ormai da settimane, e lui ringraziava la curva, chi era stato sempre al suo fianco, specialmente in quei giorni di tempesta, pure mediatica. Ci aveva sperato fino alla fine, Dybala.