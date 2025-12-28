Gatti-Allegri, il gradimento e il muro Juve: lo scenario non cambia. Conceicao, nessun rischio

Gli servono almeno altre due settimane prima di rientrare. Dunque, mirino verosimilmente puntato alla sfida contro il Cagliari del 17 gennaio o direttamente per il ritorno contro il Napoli all’Allianz Stadium del 25 gennaio. Insomma, ci vuole altro tempo. Federico Gatti è ancora ai box per infortunio. Il difensore si è operato ad inizio dicembre, dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. L’iter di riabilitazione procede bene. A tal punto da poter essere ancora considerato appetibile sul mercato di gennaio: il problema riscontrato in Coppa Italia contro l’Udinese non condiziona, in teoria, la seconda metà di stagione. Per la felicità della Juve , a prescindere dalla permanenza o meno del giocatore. La situazione al momento non è cambiata di una virgola: il club non lo considera cedibile. I difensori in rosa sono pochi, considerando anche lo stop di Daniele Rugani, e oggi non ci sono opportunità da cogliere per infoltire il reparto. Il Milan, però, resta vigile. Max Allegri lo stima tantissimo e il gradimento è reciproco: a Gatti, in futuro, farebbe molto piacere tornare a lavorare con lui.

Antenne dritte

Il feeling alla Juve è stato forte. Ed è per questo che Damien Comolli tiene le antenne dritte per il difensore, che col rientro di Gleison Bremer inevitabilmente avrà meno spazio nel corso del campionato. I bianconeri ascoltano qualsiasi proposta. Ma lo scenario attuale non cambia: Gatti non parte. Anzi, lavora per tornare in campo nel più breve tempo possibile. Stesso discorso, naturalmente, per chi ha problemi minori da dover smaltire: Juan Cabal e Chico Conceiçao. Entrambi già in giornata verranno valutati per capire se a partire da martedì possano tornare in gruppo. Il colombiano sta smaltendo l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di rientrare tra i convocati di Juve-Roma. Normale amministrazione, per un giocatore che si è già fermato per quasi due mesi dopo il guaio fisico di Villarreal e che l’anno scorso ha vissuto la stagione interamente ai box a partire da metà novembre. La gestione dell’ex Verona sarà oculata: niente forzature per evitare altre ricadute, ma proverà ad esserci il 3 gennaio contro il Lecce.

Capodanno intenso per la Juve

Al pari di Conceiçao, anch’esso vittima di un fastidio muscolare. Lo staff tecnico ha preferito non portarlo a Pisa: nessun rischio per il portoghese, rimasto a svolgere lavori personalizzati a Torino. In vista della sfida contro i salentini, prossimo impegno di campionato della Juve, la squadra sarà alla Continassa anche il 1° gennaio. Capodanno intenso per i bianconeri. Tradotto: niente cali di tensione.

