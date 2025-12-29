Vlahovic-Barcellona, passo avanti! Dalla Spagna sicuri: "Perfetto post Lewandowski"

Sei gol e due assist in 17 partite tra Serie A e Champions League: Dusan Vlahovic è stato fin qui uno dei giocatori più decisivi della Juventus ma il suo futuro potrebbe essere ben lontano da Torino. Il contratto del serbo scadrà a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo vanno a rilento . Per questo, secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona ha avuto un primo contratto con il classe 2000 , possibile sostituto di Robert Lewandowski . Il polacco è in scadenza e se non dovesse rinnovare potrebbe lasciare il club catalano.

Barcellona, idea Vlahovic per sostituire Lewandowski

L'idea del Barcelona è semplice: acquistare Vlahovic a parametro zero a giugno, oppure provare ad anticipare il colpo a gennaio trattando con la Juventus a prezzo di saldo. Per il classe 2000 pronto un contratto molto importante, ma comunque inferiore di quello che percepisce ora in bianconero. Il serbo arriverebbe soltanto a condizioni vantaggiose e soprattutto se dovesse andarsene Lewandoski. Il polacco parlando del suo futuro ha rivelato: "Non parlo con l'allenatore dei possibili interessi di altri club. Non si tratta di dimezzare il mio stipendio, la decisione dipenderà da ciò che il club vuole e da ciò che io considero il meglio per me. C'è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e non so in questo momento quale strada prenderò".

Le parole di Comolli e Chiellini

Vlahovic lascerà quindi Torino a parametro zero o rinnoverà? In una recente intervista, l'ammistratore delegato della Juventus Damien Comolli ha spiegato: "L'accordo con Vlahovic è di parlare di futuro a fine stagione: non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità". Una linea chiara e condivisa da tutta la dirigenza bianconera, come confermato anche da Chiellini: "Parleremo con Dusan nei prossimi mesi ma la stima e l’affetto reciproco sono stati dimostrati apertamente".

