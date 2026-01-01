Tuttosport.com
Juve, la Consob riduce la multa e la società non si ferma: pronto il ricorso

La società bianconera ha rilasciato un comunicato ufficiale che aggiorna la situazione inerente alle sanzioni commissionate al club e ad alcuni manager
2 min
Con un comunicato ufficiale sul suo sito internet, la Juventus "in relazione al procedimento ex art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 e art. 15 del Regolamento (UE) 2014/596, avviato da Consob nei confronti della Società e di taluni ex amministratori e manager (gli 'ex Dirigenti') e di un manager attualmente in carica", rende noto che "la Consob ha definito il procedimento e, in linea con le proposte di sanzione formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), ha applicato - nei confronti della Società - una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190 mila (ridotta rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a Euro 200 mila) e - nei confronti degli ex Dirigenti - sanzioni amministrative pecuniarie pari a complessivi Euro 310 mila (ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a complessivi Euro 840 mila), oltre a talune sanzioni accessorie (anch’esse ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA)".

La responsabilità della Juve

Si rammenta che Juventus "è responsabile in solido con gli ex Dirigenti per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate. Nessuna sanzione è stata comminata nei confronti del manager della Società attualmente in carica". "Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla competente Corte d’Appello; la Società valuterà l’impugnazione all’esito delle necessarie analisi del provvedimento", si legge ancora nel comunicato.

