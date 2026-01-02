Il nome più intrigante, il perfetto per Spalletti e l’occasione ex Inter: Juve-Arabia, piste mercato

TORINO - Non è un mal d’Arabia, ma più semplici incastri. Il mercato, soprattutto a gennaio, è fatto in fondo di questo. Prettamente di questo. E allora, occhio a chi può strappare gli accordi, pur multimilionari, per provare a tornare nel calcio che conta e allontanarsi da quello dei contanti. La Saudi Pro League si prepara a una nuova fase, con regole più stringenti sulle liste - come un anno fa, c’è un massimo di otto giocatori stranieri con più di 21 anni - e un calciomercato che deve regolarsi di conseguenza, dunque liberarsi prima di assorbire. Cioè, vendere prima di acquistare. Non è (solo) il caso di Cancelo , sul quale ci sono dei discorsi che vanno oltre l’aspetto calcistico, ma è il caso di diversi profili, e alcuni molto interessanti, che tra contratti in scadenza e voglia di rituffarsi in Europa, possono tornare molto utili in casa Juve . Con una postilla, pure importante: l’ad Damien Comolli non sembra grande fan dei “rientri”, in particolare da campionati oggi poco competitivi. Tant’è: se però dovesse portare un talento come Ruben Neves , a quel punto un’eccezione sarebbe cosa intelligente.

Juve, quanti nomi: da Neves a Kessie e Brozovic

Ed eccolo lì, il nome più intrigante di tutti: è quello del centrocampista ex Wolverhampton e cresciuto al Porto, naturalmente rappresentato dal super agente Jorge Mendes, che sta provando a sondare piste più concrete per il suo assistito. L’Al Hilal l’ha acquistato nel 2023, spendendo ben 55 milioni di euro. Il contratto scade solamente tra sei mesi, per questo è una di quelle opportunità da non lasciarsi scappare. Come altri profili emigrati in Arabia, però, il nodo resta l’ingaggio, un po’ lo stesso problema presentatosi la scorsa estate per Franck Kessie (ora all’Al-Ahli), il cui stipendio tocca i 10 milioni annuali. L’ivoriano sarebbe il centrocampista perfetto per Spalletti: può giocare nei due davanti alla difesa, può farsi più avanzato, ha guizzi e tecnica per diventare un fattore in una metà campo da grandi polmoni ma non grande qualità. In questo senso, un giocatore che avrebbe - eccome - senso per il tecnico sarebbe Marcelo Brozovic, trasformato vertice basso proprio da Lucio ai tempi dell’Inter: anche il suo contratto scade tra pochi mesi, e l’Al Nassr sta valutando se rinnovare o meno. Non dovesse arrivare la firma, potrebbe essere un’occasione per i bianconeri, che dalla fuga d’Arabia potrebbero prendere pezzi pregiati a condizioni tutto sommato tollerabili. C’è chi vuole lasciare un ultimo segno, in fondo. E per questo adesso lancia segnali: in un mercato povero, tanto di disponibilità quanto di giocatori appetibili, vere scialuppe di salvataggio.