Se mi lasci non ti Cancelo: duello mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia

All’Al-Hilal il futuro di Cancelo è segnato

Altra squadra che sulla corsia di destra è migliorabile: Joao Mario ha le valigie in mano e ormai c’è il factotum McKennie a presidiare la fascia. Ottima soluzione dalla futuribilità però incerta. Cancelo ha lavorato con Spalletti all’Inter. Lo riaccoglierebbe a braccia aperte, anche a scatola chiusa. Diverso è l’approccio della Juve: possibilista, sì, ma solo a cifre estremamente contenute. Se Joao decidesse di guadagnare un terzo della cifra attuale (dunque 3 milioni da gennaio a giugno), allora Damien Comolli sarebbe disposto a valutare l’usato sicuro. Anche perché all’Al-Hilal il futuro di Cancelo è segnato: club e giocatore sono d’accordo sul divorzio. L’opera di Mendes non si fermerà alla Serie A: oltre al Barcellona, in Premier League hanno tutti le antenne dritte. Verrà proposto a grandi realtà disposte a dargli ancora una chance in Europa. L’Inter è fredda, la Juve è tiepida. Proprio come Joel, il fidanzato di Clementine, che anche lui tenta di rimuovere dalla testa la memoria dei trascorsi con la sua fidanzata. Durante il processo, però, Jim Carrey cambia idea. Proprio come la Signora?