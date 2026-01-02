Se mi lasci non ti Cancelo: duello mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia

Se mi lasci ti Cancelo, volutamente con una “l” in meno. Il riferimento cinematografico è d’obbligo. Perché in fondo sia Juventus che Inter si sono innamorate di Joao in frangenti diversi. E adesso vivono un tormentato ritorno di fiamma, con Jorge Mendes al centro della scena. Entrambe, esattamente come Clementine (la protagonista di “Se mi lasci ti cancello”, fidanzata di Joel interpretato da Jim Carrey), ad un certo punto hanno provato a farsi asportare dalla mente i ricordi legati al rispettivo vissuto. A Milano, di fatto, Cancelo l’ha capito soltanto Luciano Spalletti. Non certo Suning, che al termine del prestito dal Valencia ha scelto di non spendere i 35 milioni per il riscatto. Con conseguenze devastanti: il passaggio nel 2018 alla Juve per circa 40 milioni di euro. A Torino, al contrario, il portoghese fu capito da tutti ma mai fino in fondo da Max Allegri. Prospettiva che convinse poi il club a lasciarlo partire un anno dopo la firma: quando bussa il City i bianconeri aprono la porta, ottenendo anche Danilo, uno che ha avuto lo spessore per indossare la fascia da capitano alla Juve, per intenderci.
Derby d'Italia per Cancelo
Pep Guardiola visse felice e contento fino al burrascoso passaggio al Bayern Monaco nel 2023. Ma il passato non conta più. Il presente, invece, racconta un duello di mercato appena inaugurato. Un “Derby d’Italia” di gennaio, con Mendes a fare da arbitro. L’ha proposto a tutte e due le ex amanti di Cancelo. Con risposte fredde, per il momento. Attendismo allo stato puro. Prima ci ha provato, però, con l’Inter. Una chiacchierata che nasce dall’infortunio di Denzel Dumfries e alle incognite sul recupero di Matteo Darmian, che da un mese ha appena spento 36 candeline. Oaktree non ama operazioni di questo tipo: un over 30 (che all’Al-Hilal percepisce 18 milioni a stagione) non è il target del fondo. Lo sanno sia Marotta che Ausilio. Entrambi convinti che possano venir fuori le qualità di Luis Henrique, l’uomo deputato a colmare la lacuna sulla corsia di destra: l’ex Marsiglia finora non ha fatto stropicciare gli occhi, ma sta vivendo una fase di crescita. E l’Inter è curiosa di capire l’evoluzione. Risposta a Mendes? Grazie, ma no grazie. Eventualmente se ne riparla tra qualche giorno. Così il potentissimo procuratore si è rivolto alla Juve.
All’Al-Hilal il futuro di Cancelo è segnato
Altra squadra che sulla corsia di destra è migliorabile: Joao Mario ha le valigie in mano e ormai c’è il factotum McKennie a presidiare la fascia. Ottima soluzione dalla futuribilità però incerta. Cancelo ha lavorato con Spalletti all’Inter. Lo riaccoglierebbe a braccia aperte, anche a scatola chiusa. Diverso è l’approccio della Juve: possibilista, sì, ma solo a cifre estremamente contenute. Se Joao decidesse di guadagnare un terzo della cifra attuale (dunque 3 milioni da gennaio a giugno), allora Damien Comolli sarebbe disposto a valutare l’usato sicuro. Anche perché all’Al-Hilal il futuro di Cancelo è segnato: club e giocatore sono d’accordo sul divorzio. L’opera di Mendes non si fermerà alla Serie A: oltre al Barcellona, in Premier League hanno tutti le antenne dritte. Verrà proposto a grandi realtà disposte a dargli ancora una chance in Europa. L’Inter è fredda, la Juve è tiepida. Proprio come Joel, il fidanzato di Clementine, che anche lui tenta di rimuovere dalla testa la memoria dei trascorsi con la sua fidanzata. Durante il processo, però, Jim Carrey cambia idea. Proprio come la Signora?
