Lecce e mercato: doppio assalto! Juve, Spalletti rilancia le ambizioni punzecchiando Conte così

Il rinnovo e le parole di Conte

Sul rinnovo calma piatta, ma l’allenatore è tranquillo perché non è un argomento prioritario in questa fase della stagione: «Se avevo bisogno di altro o di sentirmi forte di un contratto pluriennale ne avrei parlato all’inizio con Comolli. Io sono a posto sotto tutti gli aspetti: ho solo bisogno di stare bene con il mio lavoro e con le persone che collaborano con me, dentro e fuori dal campo. A Torino ho trovato professionisti seri e rispettosi dei ruoli, del lavoro da fare. Abbiamo anche gli stessi obiettivi, che deve essere confermare il posto in Champions. E si va a lavorare in questa direzione. A giugno faremo le valutazioni del caso in base al lavoro fatto per il bene della Juventus e dei tifosi della Juventus, che sono tantissimi e ai quali dobbiamo assoluto rispetto. Se le cose saranno soddisfacenti per tutti si potrà chiacchierare di qualcosa di diverso: a me personalmente non manca niente e non ho bisogno di niente». Infine un commento alle parole di Conte sulla superiorità di Inter, Milan e Juventus, con la solita ironia affilata: «Conte ha ragione: da un punto di vista tecnico io non ho nulla da invidiare alla sua squadra. E da un punto di vista strutturale ha di nuovo ragione: quando sono arrivato alla Juve ho trovato la barriera per le punizioni che si muove, a Napoli rimaneva ferma. Quindi siamo avanti anche da un punto di vista strutturale...».