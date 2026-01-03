Spalletti "devastato", nervosismo in tv sul rigore: "Dovete batterli voi". E su David spiazza tutti!

72% di possesso palla, 25 tiri a 6, 5 tiri in porta a 1 e 5 garandi occasioni sprecate: nonostante questi dati, la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Lecce . Alla rete di Banda , su errore di Cambiaso, ha risposto quella di McKennie nel secondo tempo, con David e Openda che hanno sprecato due occasioni clamorose, il primo su calcio di rigore e il secondo su un tiro a porta vuota. I bianconeri sono quindi costretti ad accontentarsi di un solo punto e tanti rimpianti ( la furia dei tifosi sui social ).

Spalletti: "Bisogna migliorare sulle scelte in area di rigore"

Al termine della partita l'allenatore bianconero è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: “Quando siamo nell’area di rigore, dove passa la palla dobbiamo prevedere, non rincorrerla dopo che è passata. Non ci siamo riusciti a ricavare spazi dove prendere la palla: abbiamo crossato, fatto imbucate nell'area 10 volte nel primo tempo da vicino dell’area piccola laterale, e nel secondo tempo uguale. Mai trovato l’uomo in grado di correggerla da dentro l’area, bisogna migliorare sulle scelte che si fanno lì dentro. Ma abbiamo fatto una buonissima partita, sotto questo aspetto si è fatto dei passi in avanti. Chiaro che il risultato fa sempre la differenza, e non l’abbiamo vinta”.

"David rigorista? Dovevate batterlo voi..."

David avrebbe potuto svoltare la partita segnando un calcio di rigore e invece dagli 11 metri ha sbagliato: “Lui primo rigorista? Secondo me dovevate batterlo voi… Quello che decide di non batterlo, tra virgolette, ha anche un po’ di timore in quel momento lì. Perché se fosse stato tranquillo l’avrebbe battuto. L’emozionalità dei calciatori quando arrivano a battere il rigore, lo sanno loro lì dentro. Poi David è un rigorista, che li batte benissimo: ha tentato di mettere la palla al centro porta, scelta giusta, ma non è riuscito ad alzarlo quei 20 cm per metterlo sopra la sagoma del portiere".