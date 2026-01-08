Sorpresa Vlahovic, vuole stupire prima dell'addio: la scelta di Spalletti che cambia il mercato Juve

Spalletti aspetta Vlahovic: la Juve punta sul suo numero 9

DV9 ha motivazioni altissime: chiudere in una certa maniera con la Juventus gli permetterebbe di guadagnare appeal per scegliere la prossima squadra, ma allo stesso tempo placherebbe i tormenti della sua coscienza. Col mondo bianconero ha creato un legame speciale, quindi non sopporterebbe un addio traumatico o nella nebbia dell’indifferenza. Idem con Spalletti: da subito si è creata una bella alchimia. Un mese di conoscenza è bastato per cementare un rapporto rimasto vivo anche durante l’infortunio. Vlahovic sta cercando di alzare i giri del motore per bruciare i tempi e tornare in campo a metà febbraio. La Juve ha registrato i progressi e ha dato una prospettiva intrigante a Spalletti. E Ottolini? Continuerà a raccogliere informazioni sul mercato delle punte, pur sapendo che la migliore soluzione possibile da qui a fine stagione i bianconeri ce l’hanno tra le mani. Tutte le anime del club, almeno sul fronte della punta, si riaggiorneranno subito dopo la trasferta di Cagliari. Dunque, i prossimi dieci giorni forniranno a Lucio la risposta che spera di ottenere relativamente al ritorno di Vlahovic già a partire dall’Inter. Intanto alla Continassa continuerà a spronare David e incalzerà Openda. I centimetri mancano, i muscoli pure, ma le idee per fare gol no: non è un caso che la Juve finora abbia trovato la rete in campionato con 16 giocatori diversi. Spalletti vuole un signor 9, non un 9 qualunque. Aspetterà Dusan finché potrà, fino a quando la fiammella della speranza di un ritorno a metà febbraio non si spegnerà.