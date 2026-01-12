Del Piero, 1996 Juve: Vialli maestro di risposte, Lippi e i quinti rigori. Poi Zidane: "Str***o!"

A 30 anni di distanza, Sky Sport ha voluto ricordare il 1996 di Alessandro Del Piero con uno speciale che è andato a ripercorrere con immagini di repertorio e interviste i momenti che hanno reso speciale quell'anno dello storico numero 10 della Juventus. Dopo il primo episodio , nella seconda parte il documentario “1996, L’anno di Del Piero” ha affrontato diversi temi, da Vialli e il momento buio fino alla vittoria della Coppa dei Campioni contro l'Ajax e il gol in finale intercontinentale con il River Plate a Tokyo. Prima, però, Alex ha ricordato i suoi inizi: "Quel laccio lì non è scaramanzia ma un ricordo del passato. Quando giocavo al San Vandemiano davano un solo calzettone per tutto l'anno e all'inizio l'elastico teneva, poi non teneva più tra acqua e fango. Dopo un anno quelle divise non so come reggessero, era un miracolo. Quindi serviva qualcosa che tenesse su il calzettone, stando anche attenti che non stringesse troppo, altrimenti ti avrebbe bloccato la circolazione. Quindi è un legame con il mio inizio".

Il Capitano: l'importanza di Gianluca Vialli

"Del Piero ha avuto anche la fortuna di avere come compagno di squadra un uomo, non solo un fuoriclasse come Gianluca Viall" - ha detto Darwin Pastorin, giornalista e inviato Juve per Tuttosport nel 1996 -. È stata una guida tecnica e spirituale. Non era un personaggio malinconico ma divertente". E non a caso in uno spezzone di un'intervista di repertorio, lo stesso Vialli dice: "Ecco il mio spogliatoio, ci sono le immagini dei miei calciatori preferiti, Alessandro Del Piero e Ciro Ferrara. Alessandro è una delle frecce del nostro arco e speriamo che continui così". E ancora: "Vialli a 21 anni era più forte di Del Piero a 21 anni? Io ero molto più forte (ride ndr.). Del Piero è forte perchè ha una grande testa. Tanti a quell'età hanno colpi e numeri, ma lui ha testa e personalità. Non si è montato in nessun modo, è rimasto con i piedi per terra. È una caratteristica di pochi che sposata con le sue qualità tecniche fanno di lui un grande giocatore".

Vialli, "parole che toccano"

Nel rivedere queste interviste, Del Piero in studio non può che sorridere: "Mitico Gianluca. Lui è stato il nostro condottiero, il nostro capitano. Quella risposta mi era piaciuta un sacco, la ricordo. È stato un maestro anche in queste cose, perchè un calciatore lo ammiri sul campo, in spogliatoio, ma anche in tv, quando riesce a scherzare ma anche a esprimere in maniera decisa quello che pensa. Le sue parole mi toccano in maniera ancora più profonda. Quello che dice è speciale per me, essere riconosciuto in questo modo è bello, bello dentro".