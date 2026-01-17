Ezio Greggio e la sua Juve: "Spalletti Copperfield. Algoritmi? Veniamo da mercati da Paperissima..."

"Spalletti come Copperfield"

Da quando è arrivato Luciano sulla panchina bianconera è cambiato tutto. "Dalla mentalità a come si sta in campo, come affrontiamo le partite, alla grinta che i giocatori ci mettono. Una voglia che prima non c'era". Poi aggiunge: "Io non sono sicuramente un fan di Thiago Motta, Igor (Tudor) ha cercato di fare del suo meglio e non ha fatto poi così male. Però Spalletti è veramente un signor allenatore, un grandissimo allenatore, un grandissimo psicanalista, sa fare gruppo. Potrei paragonarlo a David Copperfield". Guardando le partite Ezio è convinto che se "quel grandissimo campione che abbiamo comprato di nome David avesse segnato quel calcio di rigore, che avrei segnato anch’io calciandolo di tacco e di spalle, visto che il portiere si buttava, oggi avremmo due punti in più in classifica e saremmo veramente lì a un passo dalla prima".