Tentativo Kessie, Mingueza a zero: Juve, il mercato di gennaio è di strategia

Il club bianconero ci prova per l’ex centrocampista del Milan in scadenza con l’Al-Ahly. Intanto il Celta non indietreggia
Lorenzo Aprile
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

“Se non puoi chiuderli subito, meglio giocare d’anticipo”. In fin dei conti, la strategia della Juventus per la finestra invernale di mercato si può riassumere così. Questo non significa che da qui al 2 febbraio (data della chiusura) Luciano Spalletti vedrà il numero degli interpreti a disposizione invariato. Semmai che a Torino potrebbero non sbarcare dei profili di primissima fascia - come accaduto la scorsa stagione con Kolo Muani - ma dei rincalzi. Magari pure a tempo, con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da valutarne con calma l’eventuale riconferma al termine della stagione. Da qui la scelta di lavorare già in ottica estiva e tornare su una pista a lungo battuta negli scorsi mesi: quella che porterebbe a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano - che a giugno andrà in scadenza con l’Al-Ahly - non è mai uscito dai piani di Comolli, costretto ad accantonarlo in agosto per via delle richieste esose del club saudita. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra intermediari del club bianconero e l’entourage del giocatore.

Discorso simile per Mingueza

Qualche chiacchiera informale per comprendere le rispettive volontà, a cominciare da quelle di Kessie, dal momento che l’Al-Ahly sembrerebbe deciso a proporgli a breve un rinnovo di contratto pur di non perderlo a zero a fine stagione. Discorso simile per Mingueza: la Juve sembra aver capito che con il passare dei giorni gli estremi per l’affondo si riducano sempre di più. Meglio dunque evitare che le energie spese fin qui si rivelino vane, approfittando del momento per accordarsi direttamente con il giocatore per giugno. Il Celta Vigo - si sa - gradirebbe liberarsi subito del laterale spagnolo, ma solo di fronte a un’offerta irrinunciabile (dai 7 milioni in su), dal momento che dovrà corrispondere il 50% del costo del cartellino al Barcellona. Cifra che la Juventus non sembra intenzionata a spendere, considerando che a fine stagione potrebbe accordarsi con l’entourage di Mingueza per il suo passaggio in bianconero a parametro zero. Ottolini, nelle ultime ore, ha valutato eventuali piste alternative tra cui quella che porterebbe a un suo ex pupillo, Brooke Norton Cuffy. Anche qui la Juve ha chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto, incassando il no secco da parte del Genoa, disposto a cederlo subito solo a titolo definitivo.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

