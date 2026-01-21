Tentativo Kessie, Mingueza a zero: Juve, il mercato di gennaio è di strategia

“Se non puoi chiuderli subito, meglio giocare d’anticipo”. In fin dei conti, la strategia della Juventus per la finestra invernale di mercato si può riassumere così. Questo non significa che da qui al 2 febbraio (data della chiusura) Luciano Spalletti vedrà il numero degli interpreti a disposizione invariato. Semmai che a Torino potrebbero non sbarcare dei profili di primissima fascia - come accaduto la scorsa stagione con Kolo Muani - ma dei rincalzi. Magari pure a tempo, con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da valutarne con calma l’eventuale riconferma al termine della stagione. Da qui la scelta di lavorare già in ottica estiva e tornare su una pista a lungo battuta negli scorsi mesi: quella che porterebbe a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano - che a giugno andrà in scadenza con l’Al-Ahly - non è mai uscito dai piani di Comolli, costretto ad accantonarlo in agosto per via delle richieste esose del club saudita. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra intermediari del club bianconero e l’entourage del giocatore.