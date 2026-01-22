Tuttosport.com
Crapisto lascia la Juve Next Gen: dove va e dettagli, il comunicato ufficiale

Il club bianconero cede il giovane calciatore classe 2006: "Per Francesco si apre una nuova esperienza"
1 min
Crapisto lascia la Juve Next Gen: dove va e dettagli, il comunicato ufficiale
Francesco Crapisto si trasferisce al Conquense. Il calciatore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, lascia la Next Gen bianconera a titolo temporaneo e terminerà la stagione nel club spagnolo. Lo ha comunicato la Vecchia Signora con una nota pubblicata sul sito ufficiale. "Francesco Crapisto proseguirà la stagione 2025/2026 in Spagna. È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Conquense, dove rimarrà fino al termine della stagione" si legge nel comunicato.

"Nuova esperienza per Francesco"

"Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, il classe 2006 si è distinto nelle ultime stagioni collezionando 35 presenze con l’Under 20 completando un percorso che lo ha portato anche all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen lo scorso ottobre nel match di Coppa Italia Serie C. Ora per Francesco si apre una nuova esperienza, per continuare il proprio percorso di crescita misurandosi lontano dall’Italia. In bocca al lupo, Francesco!" prosegue la nota della Juve.

