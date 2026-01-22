Crapisto lascia la Juve Next Gen: dove va e dettagli, il comunicato ufficiale

Francesco Crapisto si trasferisce al Conquense. Il calciatore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, lascia la Next Gen bianconera a titolo temporaneo e terminerà la stagione nel club spagnolo. Lo ha comunicato la Vecchia Signora con una nota pubblicata sul sito ufficiale. "Francesco Crapisto proseguirà la stagione 2025/2026 in Spagna. È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Conquense, dove rimarrà fino al termine della stagione" si legge nel comunicato.