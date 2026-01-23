Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare

Juve, le ultime in vista del Napoli

All’andata, che poi si è giocata solo il 7 dicembre scorso, il tecnico di Certaldo cercò di svuotare gli spazi centrali. La Juve giocò senza punte, con Yildiz e Conceicao come riferimenti offensivi e con l’idea, poi non concretizzata, che i due giocassero l’uno contro uno con Buongiorno e Rrahmani. Entrambi dovrebbero partire nuovamente titolari, questa volta all’interno di un sistema che prevederà la punta - Jonathan David ancora in vantaggio su Openda -, e un ulteriore trequartista, Weston McKennie. Lo statunitense ha dimostrato una volta di più che, con libertà di movimento e di aggredire gli spazi offensivi, può essere l’arma in più della Juventus: "Penso che cambiare posizione sia una cosa abbastanza normale - ha detto il centrocampista alla Cbs -. Credo che sia solo una questione di fiducia e di sicurezza che l’allenatore e il suo staff danno ai giocatori. A noi piace giocare con lui e ci piace giocare come una squadra. Ci divertiamo, crediamo in noi stessi, in questo concetto e in ciò che sta cercando di farci fare". Dalla trequarti in giù si va verso la conferma di quelli che sono ad oggi i titolarissimi di Spalletti: Di Gregorio in porta, la linea difensiva formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; in mezzo al campo Thuram e un Locatelli che, schivata la squalifica contro il Cagliari, vuole replicare i meritatissimi applausi del post Benfica.