Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Napoli, Spalletti convoca…Huli! La lista completa, chi è l’assente 

Sono 22 i calciatori a disposizione dell'allenatore bianconero per la sfida dell'Allianz Stadium contro la squadra di Conte
2 min
juvenapoliconvocati
Juve-Napoli, Spalletti convoca…Huli! La lista completa, chi è l’assente © Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juve-Napoli: start alle ore 18 per il big match dell'Allianz Stadium. Una sfida per la quale Luciano Spalletti avrà a disposizione 22 calciatori. Nessun big assente per i bianconeri oltre ai soliti noti lungodegenti. C'è però un'assenza non preventivata per la Juve in vista del match contro la squadra di Antonio Conte.

Juve-Napoli, i convocati di Spalletti

Nella lista dei convocati di Spalletti non c'è infatti Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus non figura nella lista per il match col Napoli: la motivazione è uno stato influenzale che ha messo fuorigioco il classe 1990. Il tecnico bianconero al suo posto ha convocato il giovanissimo Raffaele Huli, estremo difensore di 17 anni che la scorsa estate ha firmato il primo contratto da professionista con il club fino al 2028. Per lui in questa stagione 16 apparizioni nel campionato Primavera e 5 in Youth League: punto fermo della compagine di Padoin, oggi ha saltato proprio la sfida del campionato U20 contro il Napoli vista la chiamata di Spalletti. Per Huli tratta della prima convocazione in prima squadra.

Oltre a Pinsoglio assenti Rugani, Vlahovic e Milik. Questa la lista dei convocati di Spalletti per il match di questo pomeriggio: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal, 49 Huli.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS