Juve-Napoli, Spalletti convoca…Huli! La lista completa, chi è l’assente 

Juve-Napoli, i convocati di Spalletti

Nella lista dei convocati di Spalletti non c'è infatti Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus non figura nella lista per il match col Napoli: la motivazione è uno stato influenzale che ha messo fuorigioco il classe 1990. Il tecnico bianconero al suo posto ha convocato il giovanissimo Raffaele Huli, estremo difensore di 17 anni che la scorsa estate ha firmato il primo contratto da professionista con il club fino al 2028. Per lui in questa stagione 16 apparizioni nel campionato Primavera e 5 in Youth League: punto fermo della compagine di Padoin, oggi ha saltato proprio la sfida del campionato U20 contro il Napoli vista la chiamata di Spalletti. Per Huli tratta della prima convocazione in prima squadra.

Oltre a Pinsoglio assenti Rugani, Vlahovic e Milik. Questa la lista dei convocati di Spalletti per il match di questo pomeriggio: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal, 49 Huli.

