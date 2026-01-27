Spalletti insaziabile, il 3-0 al Napoli non basta: mano negata e gelido labiale al team manager Juve

Le rotazioni di Spalletti e le possibili novità contro il Monaco

Oggi Spalletti capirà come affrontare l’ultima fatica della Phase League di Champions League. Una frase del post Napoli lascia intravedere parte delle sue intenzioni: "Abbiamo ancora delle potenzialità se ci mancasse qualche caratteristica in più dai calciatori che abbiamo a disposizione. Ce ne ho fuori di forti, a cui per ora non ho dato spazio e che non vedo l’ora di osservare: farò vedere a loro che reazioni e che qualità hanno quando li farò giocare". Si scalda, in questo senso, gente come Gatti, Cabal, Adzic, Zhegrova e Openda. Pedine che nella gestione Spalletti hanno avuto pochissimo spazio per dimostrare di essere da Juve. Per alcuni di loro il Monaco sarà un’occasione. Coglierla sarebbe essenziale e restituirebbe al mister la serenità che cerca. E che, per ora, ha trovato in soli 15/16 giocatori.

