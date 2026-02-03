Chi è Esad Deniz e la rotta Amsterdam-Torino

Attaccante classe 2010 di Enschede, Deniz è conteso tra la nazionale turca - con cui ha siglato 7 reti in 10 gare tra under15 e under16 - e quella olandese, con cui a Dicembre ha giocato due amichevoli. Punta centrale atipica con licenza di svariare e fare da raccordo tra centrocampo e attacco, tende ad allargarsi spesso sulla fascia sinistra per poter rientrare e calciare con il destro: suo piede naturale. Deniz è solamente l'ultimo giocatore in ordine cronologico a percorrere la tratta da Amsterdam a Torino, direzione Juve. I primi di questa lista sono stati Oliseh e Van Der Sar: entrambi arrivati sotto la Mole nella stagione 1999-2000. L'annata successiva è il turno di De Windt e nel 2004 quello di Zlatan Ibrahimovic, che rimarrà a Torino per due stagioni. Nel 2007 dagli ajacidi arriva Grygera: che con i bianconeri vivrà alti e bassi, mentre nel 2012 viene acquistato Bouy che, come Deniz, viene inizialmente ingrato alla Primavera. L'ultimo di questa lista è De Ligt: prelevato per 80 milioni di euro e che a Torino non riuscirà mai ad esprimersi come fatto con i Lancieri. La Juventus programma quindi il suo futuro: oltre a Deniz sono stati infatti acquistati Krediet (classe 2010) e Licina (classe 2007). Il domani è già oggi.