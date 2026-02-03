De Sciglio, solo Juve: "Ho rifiutato il Liverpool! Come mi chiamava Allegri. Motta? Neanche..."

Un tuffo nel passato in attesa di una nuova possibilità futura. A parlare è Mattia De Sciglio , ex terzino oggi svincolato, che ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Gli inizi al Milan , le difficoltà, il rapporto con Allegri e i titoli con la Juventus , fino all'ultima stagione vissuta in bianconero e l'addio inaspettato . Senza dimenticare il rapporto con alcuni ex compagni come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo , aspettando una chiamata per rimettersi in gioco.

De Sciglio in cerca di una nuova sfida

De Sciglio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiega: «Mi sto allenando ogni giorno per farmi trovare pronto. Non ho alcuna intenzione di smettere, sto bene e posso dare ancora tanto. Non vedo l’ora di tornare in campo. Valuto ogni opportunità, ma mi piacerebbe riprovare un’esperienza all’estero. Nella stagione a Lione ho scoperto un nuovo modo di vivere il calcio». Tutto era cominciato al Milan, dove sembrava dover diventare una bandiera del club: «Stavo vivendo un sogno. Ero un tifoso milanista che indossava la maglia rossonera e Maldini era il mio idolo». Ben presto però le difficoltà: i risultati dei rossoneri in picchiata e il dito puntato proprio su De Sciglio: «Al Milan era finito un ciclo e le cose non andavano bene. Ho avuto un infortunio che mi ha tolto continuità. Dopo alcune prestazioni non positive, è iniziato tutto».

Le difficoltà al Milan

Come mai quella rabbia nei suoi confronti? «Non lo so, non sono mai riuscito a darmi una spiegazione. Una parte della tifoseria e della stampa mi aveva individuato come colpevole di quella situazione, aspettavano un minimo errore per criticarmi. I miei social si riempivano di insulti e cattiverie. Eppure, mi ero sempre comportato bene. Non capivo». Una situazione difficile, in cui De Sciglio è ricorso all'aiuto di un mental coach per superare le difficoltà. Poi il trasferimento alla Juve: «Mi voleva anche il Liverpool, ma ho scelto Torino. In panchina c’era Allegri e la squadra era davvero forte. E il trovarmi in uno spogliatoio di campioni, dopo aver giocato anche un Europeo da protagonista, è stata una bella rivincita dopo il periodo difficile che avevo vissuto».