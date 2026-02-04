Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, nuova partnership pluriennale: "Performance, stile e creatività si uniscono"

La collaborazione include attivazioni esperienziali volte a creare momenti significativi per i sostenitori
6 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juve, impegnata nella lotta al quarto posto, ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Stanley 1913. L’obiettivo è quello di migliorare l'esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan. Situata all'intersezione tra sport, legacy e cultura, la partnership unisce due marchi riconosciuti a livello globale accomunati da valori condivisi di qualità, innovazione e autenticità. Questa collaborazione sfrutta l'eccezionale ecosistema digitale della Juventus, con oltre 190 milioni di follower in tutto il mondo e 114 milioni su piattaforme focalizzate sui giovani come Instagram, TikTok e YouTube, per amplificare la presenza di Stanley 1913 all'interno del mondo del calcio. La partnership si attiverà attraverso l'ecosistema digitale e social media della Juventus, che ha generato oltre 600 milioni di interazioni e oltre 6 miliardi di visualizzazioni video durante la scorsa stagione. Attraverso uno storytelling autentico e contenuti guidati dai giocatori, Stanley 1913 sarà integrata in momenti di alto valore che spaziano dall'allenamento, all'accesso dietro le quinte, alle narrazioni di lifestyle e alle esperienze del giorno della partita. Questi punti di contatto supportano l'obiettivo condiviso di aumentare la visibilità, la rilevanza e l'impatto culturale all’interno del mondo del pubblico calcistico globale.

Le parole dei protagonisti

"Juventus e Stanley condividono l'ambizione di rappresentare un modo di vivere audace e contemporaneo dove performance, stile e creatività si uniscono - ha commentato Peter Silverstone, Chief Business Officer della Juventus -. Questa partnership riflette una sinergia naturale tra prestazione e stile di vita, fondata sull'autenticità e sulla rilevanza culturale. Juventus è il primo e unico club italiano che collaborerà con Stanley 1913, confermando ancora una volta la nostra posizione distintiva nel panorama globale come il primo e più grande brand italiano sui social media, vantando allo stesso tempo una delle tifoserie calcistiche più giovani d'Europa. Ciò dimostra la nostra forte connessione con le nuove generazioni e la nostra attrattiva verso i marchi lungimiranti che plasmano il vivere moderno". Ben James, General Manager EMEA di PMI WW Brands, LLC, ha dichiarato: "Il calcio da sempre connette le generazioni, proprio come Stanley 1913 ha sempre connesso le persone a prodotti durevoli e orientati alle prestazioni, per oltre un secolo. Sia Stanley 1913 che Juventus condividono un'eredità radicata nelle prestazioni che si è evoluta in lifestyle portando creatività, innovazione, longevità e design nei momenti che contano, nel giorno della partita e oltre. Siamo molto entusiasti di dare il via alla nostra partnership e non vediamo l'ora di scoprire cosa porterà ai per i nostri consumatori".

 

 

Dall’idratazione al lifestyle: la Juve amplia il suo mondo con Stanley 1913

Juventus e Stanley 1913 esploreranno anche lo sviluppo di prodotti in co-branding che fondono l'identità iconica del Club con il design contemporaneo e funzionale di Stanley 1913. Queste collezioni offriranno ai sostenitori nuovi modi per esprimere la loro connessione con la Juventus oltre il giorno della partita, fondendo stile, prestazioni e praticità quotidiana. La partnership include attivazioni esperienziali volte a creare momenti significativi per i sostenitori. I contenuti incentrati sui giocatori fungeranno da motore chiave per il coinvolgimento, rappresentando una cultura del movimento e della connessione tra generazioni e comunità e unendo idratazione, prestazioni e stile. Rafforzando il posizionamento della Juventus oltre il calcio, questa partnership consolida ulteriormente il ruolo del Club come punto di intersezione culturale e generazionale. Oggi la Juventus riafferma il suo ruolo di istituzione sportiva leader e di marchio lifestyle influente, capace di coinvolgere pubblici diversi attraverso valori condivisi, narrazioni contemporanee e una rilevanza culturale globale che si estende oltre il campo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS