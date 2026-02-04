Juve, nuova partnership pluriennale: "Performance, stile e creatività si uniscono"

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Juve , impegnata nella lotta al quarto posto, ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Stanley 1913 . L’obiettivo è quello di migliorare l'esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan. Situata all'intersezione tra sport, legacy e cultura, la partnership unisce due marchi riconosciuti a livello globale accomunati da valori condivisi di qualità, innovazione e autenticità. Questa collaborazione sfrutta l'eccezionale ecosistema digitale della Juventus, con oltre 190 milioni di follower in tutto il mondo e 114 milioni su piattaforme focalizzate sui giovani come Instagram, TikTok e YouTube, per amplificare la presenza di Stanley 1913 all'interno del mondo del calcio. La partnership si attiverà attraverso l'ecosistema digitale e social media della Juventus, che ha generato oltre 600 milioni di interazioni e oltre 6 miliardi di visualizzazioni video durante la scorsa stagione. Attraverso uno storytelling autentico e contenuti guidati dai giocatori, Stanley 1913 sarà integrata in momenti di alto valore che spaziano dall'allenamento, all'accesso dietro le quinte, alle narrazioni di lifestyle e alle esperienze del giorno della partita. Questi punti di contatto supportano l'obiettivo condiviso di aumentare la visibilità, la rilevanza e l'impatto culturale all’interno del mondo del pubblico calcistico globale.

Le parole dei protagonisti

"Juventus e Stanley condividono l'ambizione di rappresentare un modo di vivere audace e contemporaneo dove performance, stile e creatività si uniscono - ha commentato Peter Silverstone, Chief Business Officer della Juventus -. Questa partnership riflette una sinergia naturale tra prestazione e stile di vita, fondata sull'autenticità e sulla rilevanza culturale. Juventus è il primo e unico club italiano che collaborerà con Stanley 1913, confermando ancora una volta la nostra posizione distintiva nel panorama globale come il primo e più grande brand italiano sui social media, vantando allo stesso tempo una delle tifoserie calcistiche più giovani d'Europa. Ciò dimostra la nostra forte connessione con le nuove generazioni e la nostra attrattiva verso i marchi lungimiranti che plasmano il vivere moderno". Ben James, General Manager EMEA di PMI WW Brands, LLC, ha dichiarato: "Il calcio da sempre connette le generazioni, proprio come Stanley 1913 ha sempre connesso le persone a prodotti durevoli e orientati alle prestazioni, per oltre un secolo. Sia Stanley 1913 che Juventus condividono un'eredità radicata nelle prestazioni che si è evoluta in lifestyle portando creatività, innovazione, longevità e design nei momenti che contano, nel giorno della partita e oltre. Siamo molto entusiasti di dare il via alla nostra partnership e non vediamo l'ora di scoprire cosa porterà ai per i nostri consumatori".

Dall’idratazione al lifestyle: la Juve amplia il suo mondo con Stanley 1913

Juventus e Stanley 1913 esploreranno anche lo sviluppo di prodotti in co-branding che fondono l'identità iconica del Club con il design contemporaneo e funzionale di Stanley 1913. Queste collezioni offriranno ai sostenitori nuovi modi per esprimere la loro connessione con la Juventus oltre il giorno della partita, fondendo stile, prestazioni e praticità quotidiana. La partnership include attivazioni esperienziali volte a creare momenti significativi per i sostenitori. I contenuti incentrati sui giocatori fungeranno da motore chiave per il coinvolgimento, rappresentando una cultura del movimento e della connessione tra generazioni e comunità e unendo idratazione, prestazioni e stile. Rafforzando il posizionamento della Juventus oltre il calcio, questa partnership consolida ulteriormente il ruolo del Club come punto di intersezione culturale e generazionale. Oggi la Juventus riafferma il suo ruolo di istituzione sportiva leader e di marchio lifestyle influente, capace di coinvolgere pubblici diversi attraverso valori condivisi, narrazioni contemporanee e una rilevanza culturale globale che si estende oltre il campo.

