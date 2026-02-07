Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scena

Nel tumulto nebuloso che dura 90 minuti, bisogna trovare la via che porta fuori dal caos e riportare l’ordine. Riconoscere i momenti e i comportamenti da adottare in ogni fase della partita. Un’abilità, questa, che nel calcio attuale vale più di un doppio passo, di una qualsivoglia giocata funambolica che, certo, ruberà anche l’occhio ma non risulta determinante nell’economia di un match. È intorno a questo che è cominciato, si è stretto e rinsaldato, il rapporto tra Luciano Spalletti e Weston McKennie. Il primo ha lucidamente fotografato le nuove necessità del calcio moderno, il secondo si è fidato e ha ascoltato, trovando così la propria ragione d’essere dentro questa Juve e senza mai abbandonare sorriso e leggerezza. Entrambi, quando interpellati, hanno avuto parole al miele per l’altro ma, al di là delle dichiarazioni, sono i fatti a parlare chiaramente. Dall’arrivo di Spalletti, McKennie è sempre stato titolare (21 partite), imponendosi così come una delle colonne del gruppo, un insostituibile. Una situazione, questa, che rende davvero difficile immaginare una Juventus senza il centrocampista texano. Eppure, la data di scadenza sul contratto in essere recita 30 giugno 2026, poco più di quattro mesi.
Sirene americane. E l'Inter...
Riguardo a questo, la posizione del club bianconero è piuttosto chiara ed esplicitata dalle mosse degli ultimi mesi. La Juve non ha mai interrotto i contatti con l’entourage, mantenendo così una posizione aperta al confronto e propositiva su tutti i fronti: dall’ingaggio alla durata, passando poi per le commissioni. Chiaro, però, che la fluidità del momento serva l’assist perfetto alle manovre di disturbo, quelle di chi vede in McKennie una ghiotta opportunità di mercato. Ci sono i club della Mls che lo tentano con la prospettiva del ritorno a casa, lì dove Weston rappresenta un simbolo del calcio nazionale. E poi ci sono i club europei che seguono con attenzione, tra questi anche l’Inter. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta sa bene come muoversi in queste situazioni, agitare le acque e poi muoversi a pelo di queste, sferrare la mossa giusta al momento giusto. In questo caso, è la Juve a dover prendere spunto da McKennie: azionarsi con tempismo e riportare ordine nel caos, accelerare quando c’è la necessità di farlo. Dalla prossima settimana i contatti riprenderanno in maniera fitta e approfondita, con l’obiettivo di andare a dama e definire i dettagli. Il rinnovo di McKennie è una priorità e no, questo non è mai stato un dubbio.
