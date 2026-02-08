Quel futuro da proteggere

Yildiz , in turco, significa stella, il che è quanto mai appropriato nel caso di Kenan. Ma oggi Yildiz vuole dire futuro. Quello della Juventus , del calcio italiano e di Yildiz stesso. La firma del contratto è un passaggio chiave per il club (non passi inosservata la presenza di Elkann). Se la Juventus ha incassato ieri la promessa di Yildiz, Yildiz ha incassato quella della Juventus. Il rinnovo non era solo una questione di soldi, ma di ambizioni. Kenan aveva chiesto quali fossero i progetti di crescita della squadra, glieli hanno spiegati e lo hanno convinto. E le garanzie date a Yildiz sono garanzie date al popolo bianconero che, ieri, ha virtualmente firmato quel contratto con Kenan.

Yildiz, l'ambiente Juve è quello giusto per crescere

La speranza è poi che quei quattro anni di accordo siano veramente quattro e, magari, di più. Yildiz ha attirato l'attenzione dei grandi club europei. Se continuerà a migliorare, le tentazioni si moltiplicheranno, diventando sempre più insidiose. E qui veniamo al futuro del calcio italiano. Oggi la Serie A non ha lo stesso appeal della Premier League e della Liga (soprattutto se con la maglia del Real), ma se riuscisse a trattenere una manciata di campioni internazionali invertirebbe una tendenza pericolosa. Yildiz, anche per l'età, può guidare una nuova generazione di fenomeni in grado di rivalutare la Serie A. Non sarà facile, ma è un primo passo. E, infine, il futuro dello stesso Yildiz è sicuramente più cautelato dalla firma di ieri. La parabola di Pogba non sarà sfuggita a Kenan e ai suoi genitori. La Juve è un ambiente sano in cui crescere, con i tifosi che coccolano i giovani talenti e, nello stesso tempo, la pressione di giocare con quella maglia fa crescere il carattere. Ma lasciare troppo presto la Juve, cavalcando la spumeggiante onda della fama, può interrompere quel processo, innescando il terribile vortice di aspettative che si è inghiottito Pogba a Manchester. Kenan, nei prossimi quattro anni (che vanno dai 21 ai 25, ricordiamolo), può diventare uno dei più grandi del mondo.

