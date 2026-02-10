Conceicao, presente e futuro Juve: "Qui a lungo per vincere titoli". E sulla condizione...

"Ho superato il problema fisico". Francisco Conceicao rassicura i tifosi della Juventus e guarda avanti alla prossima sfida, quella contro l'Inter. L'esterno classe 2002 non è sceso in campo nell'ultima gara con la Lazio, sarebbe dovuto entrare nell'intervallo ma poi un piccolo acciaccio non gli ha permesso di essere al meglio e, dunque, anche Spalletti ha preferito non rischiarlo per averlo poi al pieno della condizione in questo tour de force tra campionato e Champions.

Conceicao, condizione e obiettivi

Intervistato ai microfoni di SportMediaset, Francisco Conceicao è pronto a tornare in campo dopo il leggero problema al ginocchio accusato nei giorni scorsi: "Sto bene, ho superato il problema fisico e sono pronto. In questa stagione sta mancando qualche gol ma continuando così sicuramente migliorerò". Sugli obiettivi della Juventus: "Pensiamo partita per partita per vincerre e per stare più in alto possibile in classifica che è quello che dobbiamo fare per questo club. Io devo dare una mano con gol e assist per aiutare la squadra, ma vale per tutti. Finalizziamo poco? Manca il gol. Creiamo tante occasioni, dobbiamo migliorare questo aspetto e lavorarci. Se non sblocchiamo subito la partita sale il nervosismo, invece segnando subito avremmo più fiducia".

Spalletti, futuro e la Champions

Il portoghese poi spiega l'importanza di avere un allenatore come Luciano Spalletti in panchina: "Mi piace tanto come vogliamo giocare, vincere e i risultati parlano da soli. Ma possiamo crescere ancora, abbiamo ancora margini di miglioramento per fare molto meglio, io per primo". Sui compagni di reparto, McKennie, Yildiz e Boga: "Sono giocatori che mi piacciono, adesso ci sono meno giocatori che saltano l'uomo ma noi li abbiamo e sono quelli che poi ci aiutano a fare la differenza". Poi una battuta sul futuro: "Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose personali anche". Infine, un pensiero sulle prossime sfide contro l'Inter e il Galatasaray: "Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, fare una grande partita e vincere. I nerazzurri sono in un momento molto buono ma abbiamo la qualità per vincere e dimostrare che siamo grandi. Sarà dura anche in Champions, la miglior competizione del mondo, ma vogliamo andare agli ottavi".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE