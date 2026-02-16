Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bastoni, Brignone e il voto in condotta

Dobbiamo metterci in testa che lo sport deve educare e che i bambini si ispirano agli sportivi: serve più responsabilità
Chiara Papanicolaou
3 min
Bastoni, Brignone e il voto in condotta© LAPRESSE
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Ho avuto un grande professore di lettere alle superiori. Una mente luminosa, dietro una corazza ruvida. Se uno di noi copiava durante una verifica, toglieva un voto a tutta la classe. Lo faceva per farci capire che chi bara, fa un danno a tutti.  Mi sembrava un'ingiustizia. Non lo capivo. Oggi sì. Bastoni ne è la prova.

Reputazione

Con quella simulazione e quell'esultanza, non ha infangato solo la sua reputazione, ma quella di tutto il calcio italiano.
Chissà, forse se Bastoni avesse letto qualche libro (mica tanti, qualcuno), lo avrebbe capito anche lui, e non avrebbe reso il calcio italiano oggi, un posto più brutto di quanto lo fosse prima. La cultura, infatti, non serve apparentemente a niente, men che meno a marcare meglio un attaccante. Ma la mancanza di cultura, invece, lascia più spazio alla scorrettezza di pensiero e di azione. Il pensiero va educato come il piede e gli allenamenti sono le pagine scritte. Certo, si fa fatica e, apprendiamo sempre da Bastoni, che i calciatori fanno molti sacrifici. Tuttavia, se i sacrifici che devono affrontare i calciatori, portano a imparare a simulare, e a godere della disperazione dell'avversario, allora mille volte meglio una vita al tornio con la sveglia alle 5 del mattino, che una sola giornata da calciatore.

Il 5 in condotta


Infatti si può perdonare l'errore di La Penna perché, per quanto grave e determinante, non porta con sé il dolo. Ma quello di Bastoni no. Dobbiamo cacciarci in testa l'idea che lo sport deve educare. E i nostri calciatori devono essere un esempio di buona educazione. L'educazione conta più delle vittorie. Tornando ai tempi dei banchi di scuola, il voto più importante, era quello in condotta. Se avevi 9 in matematica, ma 5 in condotta, ripetevi l'anno. Se sei un grande difensore, ma poi simuli, e sbeffeggi il tuo avversario, ti devi togliere la casacca della Nazionale. Perché un uomo, un ragazzo così, non ci può rappresentare in giro per il mondo. Specie perché i bambini, i giovani seguono i calciatori più di qualunque altro esempio. E devono ricevere da loro modelli positivi, nello sport e nella vita.

La luce della Fede


Ma per fortuna il sabato nero si è trasformato in una luminosa domenica che porta il nome di Federica Brignone, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund. Tre donne, tre grazie, che ci fanno respirare aria pulita. Ne bastano tre, per ricordarci tutti i precetti e i principi dello sport: sacrificio, abnegazione, gratitudine, stima, fairplay. Attacchiamo con una calamita al nostro frigo la foto dell'abbraccio di queste tre meravigliose atlete e donne, perché è un raggio di sole, che scalda i nostri cuori, e scioglie l'indegno spettacolo andato in scena a San Siro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS