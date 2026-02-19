La mitica Champions del 1996 Ravanelli live con Tuttosport

TORINO - Una sera con un mito del calcio. Se la prospettiva vi intriga segnatevi la data sul calendario: giovedì 5 marzo, ore 20 . E il protagonista sarà Fabrizio Ravanelli . Tuttosport, infatti, inaugura una serie di eventi dedicati alla Champions League del 1996. Il trionfo della Juve di Lippi, rivissuto attraverso i racconti dei giocatori che hanno alzato la Coppa a Roma. Dal vivo e con il pubblico che potrà interagire.

Intervista live e il pubblico interagisce

Il format si chiama “L’indimenticabile 1996. Te la ricordi quella Champions?”, un vodcast dal vivo in collaborazione con Fondazione Venesio e Banca del Piemonte, che si svolgerà negli spazi di Edit Pub and Garden, in piazza Teresa del Noce 15/A a Torino. Per una serie di giovedì (sul giornale, su l sito e sui social di Tuttosport verranno aggiornati i nomi e gli orari), sfileranno sul palco i grandi campioni di quella squadra, intervistati dal direttore Guido Vaciago e da Cristiano Corbo. Con uno spazio finale dedicato alle domande del pubblico.

Come si prenota la serata

Un’ora in compagnia di un grande calciatore, ricordando storie, aneddoti e svelando retroscena inediti di quella memorabile stagione. Partecipare è gratuito, ma bisogna prenotarsi (questo il link) e i posti sono molto limitati, quindi conviene affrettarsi. Se poi non riuscite a entrare nel numero di chi potrà partecipare in sala, potrete comunque venire da Edit, dove sarà possibile seguire la chiacchierata dai maxi schermi. Se vi piace l’idea di una sera con un mito del calcio e i ricordi di una stagione che il popolo juventino non dimenticherà mai, vi aspettiamo.