Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Osimhen non convocato: le condizioni dell'attaccante in vista della Juve, il comunicato 

La punta nigeriana non sarà disponibile nel prossimo impegno di campionato e le sue condizioni sono da monitorare anche in vista della sfida contro i bianconeri
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Victor Osimhen darà forfait per la trasferta di domani del Galatasaray contro il Konyaspor, valida per la 23ª giornata del campionato turco. La punta nigeriana è stata esclusa dalla lista dei convocati di Okan Buruk a titolo solo precauzionale per un fastidio al polpaccio rinvenuto dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus. Osimhen verrà così preservato in vista del ritorno dei playoff che si giocherà allo Stadium di Torino mercoledì 25 febbraio con fischio d'inizio alle ore 21.

Il comunicato del Galatasaray

Il Galatasaray ha comunicato il forfait della punta nigeriana sulla piattaforma social X: "Victor Osimhen, che accusa dolore al ginocchio destro, non è stato inserito nella squadra per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS