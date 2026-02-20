Osimhen non convocato: le condizioni dell'attaccante in vista della Juve, il comunicato 

Victor Osimhen darà forfait per la trasferta di domani del Galatasaray contro il Konyaspor, valida per la 23ª giornata del campionato turco. La punta nigeriana è stata esclusa dalla lista dei convocati di Okan Buruk a titolo solo precauzionale per un fastidio al polpaccio rinvenuto dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus. Osimhen verrà così preservato in vista del ritorno dei playoff che si giocherà allo Stadium di Torino mercoledì 25 febbraio con fischio d'inizio alle ore 21.
Il comunicato del Galatasaray
Il Galatasaray ha comunicato il forfait della punta nigeriana sulla piattaforma social X: "Victor Osimhen, che accusa dolore al ginocchio destro, non è stato inserito nella squadra per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale".