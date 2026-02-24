Dalla semestrale i costi di Tudor: quanto ha speso la Juve per la buonuscita

Dal punto di vista patrimoniale, al 31 dicembre 2025 l’indebitamento finanziario netto raggiunge quota 299 milioni di euro, segnando un incremento di circa 18 milioni rispetto ai 280 milioni registrati a giugno dello stesso anno. Guardando in prospettiva, la società precisa che, ipotizzando risultati sportivi coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano strategico e in assenza di componenti straordinarie, sia il risultato operativo sia il flusso di cassa operativo per l’esercizio 2025/2026 resteranno negativi . In altre parole, il management prevede che il bilancio 2025/2026 si chiuderà ancora in perdita.

Per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, la Juve ha rispettato lo Squad Cost Ratio per il 2024 (tetto fissato all’80%) e prevede di rientrare nei parametri – nel frattempo ridotti al 70% – nel 2025. In merito alla Football Earnings Rule, come già comunicato, la Uefa ha avviato un procedimento per un possibile superamento dei limiti: la decisione è attesa entro il termine della stagione e terrà conto delle prospettive future. La società potrebbe incorrere in una sanzione lieve e in eventuali restrizioni sportive, tra cui limitazioni nell’inserimento di nuovi giocatori nelle liste Uefa.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE