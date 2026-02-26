Una favola amarissima

Ci sono bambini che ieri sera si sono innamorati del calcio. E della Juve. Bambini che hanno capito che non faranno più a meno di quel vortice di emozioni che mischia felicità, ansia, rabbia, euforia, delusione, centrifugando tutto dentro lo stomaco. Che non c’è videogioco in grado di darti quei brividi, di scuoterti il cuore così. Bambini che hanno visto una squadra accettare una sfida inverosimile e in grado di credere all’impossibile, aggrappandosi alla fantasia di chi sogna di realizzare i sogni. E per quei bambini è stato facile specchiarsi in quello spirito e capire che quei colori saranno i loro per sempre. La Juve esce dalla Champions, ma la Juve ritorna la Juve e dice, per prima a se stessa, di essere in grado di compiere qualsiasi impresa. È amara la notte, dopo aver dato l’impressione di essere dolcissima. È amara perché c’è ancora un’ingiustizia a macchiare la partita. Che il signor Joao Pinheiro non fosse adeguato a dirigere la partita lo si era capito dall’incomprensibile tolleranza nei confronti delle irritanti perdite di tempo dei giocatori del Galatasary.