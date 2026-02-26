Thuram inconsolabile e in lacrime: la frase che non smette di ripetere dalla panchina

Dopo il 5-2 dell'andata sembrava impossibile per la Juve recuperare lo svantaggio e superare l'ostacolo Galatasaray . Allo Stadium, però, la squadra di Spalletti, in 10 contro 11 dopo il rosso di Kelly, ha sfiorato l'impresa ( secondo Capello meritava gli ottavi ). I bianconeri nei tempi regolamentari hanno segnato infatti 3 gol ma poi ai supplementari hanno subito 2 reti , vedendo così svanire davanti ai propri occhi la qualificazione. Se la tristezza generale è stata tanta, c'è stato un giocatore che più di tutti è sembrato disperato: Khephren Thuram .

Thuram, il gol sbagliato e il cambio

Siamo sul 2-0. Alla Juve serviva ancora un gol per andare ai supplementari e il centrocampista francese si è ritrovato a tu per tu con il portiere avversario, ma ha sbagliato un pallonetto. Sarebbe potuta essere una rete importantissima, che avrebbe portato la Juve sul 3-0 (segnato poi da McKennie) e con ancora tanto tempo per trovare il gol del 4-0. Purtroppo però le cose non sono andate così. Al 77' Spalletti ha quindi sostituito lo stremato Thuram, che uscendo dal campo ha calciato qualcosa e si è poi seduto in panchina, disperato.

Le lacrime e la frase ripetuta come un mantra

Una volta che si è seduto in panchina Khephren, che ha capito l'importanza dell'occasione sprecata, si è lasciato andare a un pianto disperato. Inquadrato da Prime Video, il francese in lacrime ha continuato a ripetere: "Dovevo fare gol, dovevo fare gol". Quasi un mantra per esteriorizzare la frustrazione del momento, mentre Di Gregorio lo ha abbracciato per consolarlo. Poi il lieto fine, momentaneo, è arrivato con il gol di McKennie. L'americano ha segnato la rete del 3-0 che ha mandato la Juve ai supplementari e subito tutta la panchina è andata dal francese, quasi come a volerlo rassicurare. Il risultato finale purtroppo è stato amaro, ma rimuginare sugli errori non ha senso. Ora Thuram e tutta la squadra dovrà guardare avanti: c'è il big match con la Roma a cui pensare.

