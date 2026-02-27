Conferenza Juve pre Roma: chi parla al posto di Spalletti e a che ora

In vista della delicata trasferta contro la Roma, la Juventus cambia ancora volto in conferenza stampa. Non sarà Spalletti a presentare il match, ma uno dei protagonisti in campo. Una decisione che segue una linea già adottata nelle scorse settimane e che conferma una strategia comunicativa ben precisa da parte del club bianconero. Dopo il precedente contro l’Inter , infatti, la società ha scelto nuovamente di affidare ai giocatori il compito di raccontare sensazioni e obiettivi alla vigilia di una sfida importante. Questa volta toccherà a Kalulu prendere la parola davanti ai giornalisti.

La strategia della Juve: spazio ai protagonisti

Non è la prima volta che l’allenatore bianconero rinuncia alla passerella mediatica pre-partita. Era già accaduto prima della gara con l’Inter, quando al suo posto si presentò il capitano Locatelli. Una scelta che aveva sorpreso parte dell’ambiente, considerando che in altre occasioni – come prima della sfida di campionato contro il Como o nel rispetto degli obblighi imposti dalla UEFA – Spalletti aveva regolarmente parlato in conferenza. Anche dopo il confronto europeo con il Galatasaray, però, il tecnico non si era fermato ai microfoni nel post gara. La Juventus sembra dunque voler alternare le voci ufficiali, valorizzando la leadership interna allo spogliatoio e responsabilizzando i calciatori nei momenti chiave della stagione. A poche ore dal big match dell’Olimpico, sarà Kalulu dalle 15:30 a fare il punto sulla condizione della squadra e sulle difficoltà che attendono i bianconeri nella capitale, in una sfida che può pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali.

